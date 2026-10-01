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Тиери Анри за Брадли Баркола: Ще трябва скоро да започне да показва резултати

  • 1 окт 2026 | 17:25
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Тиери Анри за Брадли Баркола: Ще трябва скоро да започне да показва резултати

Бившият френски национал и настоящ телевизионен анализатор Тиери Анри отправи предупреждение към Брадли Баркола, настоявайки, че крилото трябва скоро да започне да показва резултати. 24-годишният французин пристигна на „Анфийлд“ срещу внушителната сума от 123 милиона паунда, но изпитва известни трудности в първите си мачове под ръководството на новия мениджър Андони Ираола. Баркола не успя да отбележи гол или да окаже съществено влияние в първите си пет срещи в Англия.

Анри смята, че Брадли Баркола се нуждае от още време, за да се адаптира към английския футбол. „Невинаги е лесно, когато си свикнал с определена система и начин на игра, при които всеки знае какво се случва във всеки един момент“, коментира бившият нападател на Арсенал и добави: „Той наскоро пристигна в Ливърпул, не говори английски, а стилът на игра и интензивността в лигата са различни. Вижда се, че всеки, който попадне в системата на Луис Енрике - блести.“

Тиери Анри подчерта, че заради репутацията на Баркола и високата трансферна сума, търпението към него ще бъде ограничено: „Предвид спечелването на Шампионската лига в две поредни години, участията за националния тим на Франция, цената и качествата, които притежава, хората няма да чакат той да се превърне в напълно завършен футболист. Ще трябва скоро да започне да показва резултати, тъй като очакванията са високи. Понякога му липсва прецизност при завършването, но създава изключително много положения.“

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