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Хаас официализира раздялата си с Естебан Окон

  • 30 сеп 2026 | 13:01
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Отборът на Хаас във Формула 1 обяви официално, че ще се раздели с Естебан Окон в края на настоящия сезон в световния шампионат.

Окон се присъедини към американския тим в края на 2024 година, след като напусна екипа на Алпин. В Хаас Окон не впечатли особено, като той беше засенчен от съотборника си Оливър Беарман, за когото сезон 2025 беше първият пълен във Формула 1.

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Раздялата между Окон и Хаас беше предизвестена, като за нея се заговори още в началото на сезона, когато Аяо Комацу разкритикува публично пилота. През миналата седмица самият Окон обяви пред медиите в Баку, че е свободен агент, а днес беше потвърдено, че той ще напусна отбора след двугодишен престой в него.

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Все още не е ясно кой ще заеме мястото на французина, като за водещ фаворит се смята настоящият лидер във Формула 2 Рафаел Камара. Бразилецът обаче се бори за позицията с Джак Дуън, Леонардо Форнароли и Рио Хиракава, който се ползва с подкрепата на генералния спонсор на Хаас – Тойота.

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Снимки: Gettyimages

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