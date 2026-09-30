Хаас официализира раздялата си с Естебан Окон

Отборът на Хаас във Формула 1 обяви официално, че ще се раздели с Естебан Окон в края на настоящия сезон в световния шампионат.

TGR Haas F1 Team and Esteban Ocon will part ways at the conclusion of the 2026 season.



With plenty of racing ahead, our focus remains on working together to maximize every opportunity through to the final race of the year.#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/4iQAuqnSyA — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 30, 2026

Окон се присъедини към американския тим в края на 2024 година, след като напусна екипа на Алпин. В Хаас Окон не впечатли особено, като той беше засенчен от съотборника си Оливър Беарман, за когото сезон 2025 беше първият пълен във Формула 1.

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Раздялата между Окон и Хаас беше предизвестена, като за нея се заговори още в началото на сезона, когато Аяо Комацу разкритикува публично пилота. През миналата седмица самият Окон обяви пред медиите в Баку, че е свободен агент, а днес беше потвърдено, че той ще напусна отбора след двугодишен престой в него.

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Все още не е ясно кой ще заеме мястото на французина, като за водещ фаворит се смята настоящият лидер във Формула 2 Рафаел Камара. Бразилецът обаче се бори за позицията с Джак Дуън, Леонардо Форнароли и Рио Хиракава, който се ползва с подкрепата на генералния спонсор на Хаас – Тойота.

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Снимки: Gettyimages