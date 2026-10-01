Люис Хамилтън публично подкрепи шефа на Ферари Фредерик Васьор

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън изрази категоричната си подкрепа за шефа на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор след поредната вълна от спекулации около бъдещето на френския специалист. Британецът подчерта, че именно Васьор е точният човек, който да води легендарния тим към успехи.

Малко повече от година след като подобни слухове бяха временно потушени с нов договор, постът на Васьор отново попадна под засилен обществен натиск. Повод за това стана интервю на бившия ръководител на Ред Бул Кристиан Хорнър за авторитетния вестник The Times, посветено на автобиографичната му книга, която ще излезе на пазара този месец. В него Хорнър коментира евентуално свое завръщане в шампионата и отбеляза, че би приел роля без дял в собствеността единствено в Скудерията.

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Racing in Sepang is always unpredictable! #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/TmACHdnZQA — Formula 1 (@F1) October 1, 2026

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Уволненият от Ред Бул Хорнър повече от година полага безуспешни усилия да се върне във Формула 1 и повдигането на темата за Ферари е по-скоро опит за привличане на вниманието, отколкото реална възможност, но пък това постигна желания ефект.

„Прекарах двайсет и една години на стената на бокса и нямам нужда да се връщам към това. На този етап от живота ми има само един тим, за когото бих приел да работя без да съм съдружник. Дали бих обмислил Ферари? Ферари е най-големият бранд във Формула 1. Това е мечтата и вероятно спящият гигант на този спорт“, сподели Хорнър.

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Тези думи и последвалият шум в италианските медии предизвикаха раздразнение у Васьор заради излишното разсейване в отбора. Французинът подчерта, че обстановката не е съвсем спокойна, като добави, че за всички е ясно желанието на Хорнър отново да си намери работа.

Макар коментарите да бяха част от рекламна кампания, ръководството на италианския тим се оказа в обяснителен режим. Президентът на Ферари Джон Елкан и главният изпълнителен директор Бенедето Виня увериха, че стоят твърдо зад Васьор, а малко след това най-силното си рамо му даде и самият Хамилтън.

„Смятам, че Фред има пълната подкрепа. Ясно е, че на неговата позиция са се сменили много хора, но той е фантастичен лидер и е правилният човек, който да води тима напред. Той направи важни промени през изминалата година и ни изведе до второто място при конструкторите, което е огромен напредък“, заяви Хамилтън в Куала Лумпур преди предстоящия състезателен уикенд.

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Британският пилот коментира и прекомерното медийно напрежение, с което Скудерията се сблъсква ежедневно в сравнение с останалите отбори в решетката.

„Разочароващо е да виждаш цялата тази негативна енергия. Други тимове също допускат грешки, но никой не говори толкова за тях. При нас всяка неточност се раздува десетократно. Това донякъде е нормално, защото Ферари е най-голямата и емблематична марка тук“, отбеляза състезателят.

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Хамилтън, който дълги години работи под ръководството на Тото Волф в Мерцедес, призна, че организационната структура във Ферари е различна и може да претърпи известни промени, макар и да запази конкретните си виждания за себе си.

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Снимки: Gettyimages