Хонда си върна ключов спонсор в MotoGP

Заводският отбор на Хонда в MotoGP официално потвърди завръщането на Ред Бул като ключов спонсор в световния шампионат. Новината беше обявена днес и бележи подновяване на партньорството четири години след като австрийският производител на енергийни напитки използва напускането на Марк Маркес, за да прекрати договора си с HRC.

Пазарът на енергийни напитки в MotoGP остава доминиран от Ред Бул и Монстър, които покриват сериозна част от стартовата решетка. В момента марката Ред Бул има стабилни позиции в КТМ, подкрепяйки както заводския състав, така и сателитния Тех3. Очаква се обаче логото на австрийския гигант да изчезне от долната част на обтекателите на френския отбор през следващия сезон, за да се появи отново върху машините на Хонда.

„На прага на новия шампионат и преминаването към двигатели с обем 850 кубически сантиметра е от ключово значение да разполагаме с партньори, които споделят нашите амбиции и стремежи. Нямам никакво съмнение в съвместните ни възможности и съм уверен, че ще зарадваме феновете с незабравими мигове“, заяви президентът на HRC Коджи Ватанабе.

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Сътрудничеството между Хонда и Ред Бул датира от периода между 2015 и 2023 година, когато преминаването на Маркес в Грезини предостави легална възможност на австрийците да прекратят контракта си с HRC. Четири сезона по-късно японският конструктор обяви ново дългосрочно споразумение, което влиза в сила от 2027 година. Според официалното съобщение този нов договор предвижда още по-сериозно присъствие на марката, като логото на енергийната напитка ще заеме значително по-централно място върху новия прототип, далеч отвъд предната вилка и обтекателите.

„На прага на новия шампионат и преминаването към двигатели с обем 850 кубически сантиметра е от ключово значение да разполагаме с партньори, които споделят нашите амбиции и стремежи. Нямам никакво съмнение в съвместните ни възможности и съм уверен, че ще зарадваме феновете с незабравими мигове“, заяви президентът на HRC Коджи Ватанабе.

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Сделката оказва пряко влияние и върху пилотите, тъй като отборните спонсорски договори имат предимство пред индивидуалните контракти на състезателите. Това развитие ще задължи Фабио Куартараро, който се очаква да поведе проекта на Хонда през 2027 година, да прекрати дългогодишните си отношения с Монстър – марка, която го подкрепяше в Ямаха още от дебюта му в кралския клас през 2019 година.

По информация на motorsport.com роденият в Ница състезател е трябвало да заплати неустойка за предсрочното разтрогване на договора с американския бранд, но средствата са били осигурени от Хонда. Японският производител преминава през мащабно преструктуриране, в което маркетинговата стратегия заема водеща роля. Част от тази концепция включва и специален дизайн на моторите по повод 60-годишнината от дебюта на марката във висшия клас през 1966 година.

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Пренареждането на спонсорските позиции вероятно ще доведе и до оттеглянето на Монстър като генерален спонсор на Ямаха – роля, която компанията заемаше от 2019 година насам, когато смени Мовистар. Американската марка вече разшири влиянието си, като в средата на настоящия сезон стана основен спонсор на заводския тим на Априлия от Ноале, запазвайки и по-скромно присъствие в заводския отбор на Дукати.

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Монстър ще остане част от тези проекти поне до изтичането на настоящите договори в края на 2027 година. Тогава се очаква Ред Бул отново да направи опит за мащабно настъпление, привличайки в редиците си пилоти от ранга на Марк Маркес и Педро Акоста.

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Снимки: Gettyimages