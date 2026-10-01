Астън Мартин плаща 11 милиона евро на сезон на Строл

Каква заплата получава пилот във Формула 1, който кара за тима, собственост на баща му? Отговорът на този въпрос се отнася само за Ланс Строл - съотборникът на Фернандо Алонсо в Астън Мартин, който пък е собственост на Строл-старши - Лорънс.

Според финансовите данни на AMR GP Limited - компанията-шапка на тима на Астън Мартин във Формула 1, през 2025 фирмата е превела около 11 милиона евро (9,6 милиона лири) на Golden Eagle Racing Limited - компанията на Ланс Строл.

10 of the 22 drivers on the current grid were present on the grid when we last raced in Sepang! 👋👀#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/CltI7PWLho — Formula 1 (@F1) September 30, 2026

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В сравнение с 2024, увеличението на заплатата на Строл е само 20 000 лири.

Заплатата на двукратния световен шампион Фернандо Алонсо не е отбелязана изрично като самостоятелен разход на AMR GP Limited и затова за нея няма надеждни данни.

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Финансовите отчети на тима на Астън Мартин във Формула 1 показват и че отборът е може би единственият в световния шампионат, който работи на загуба. През 2025 година загубите се изчисляват на 41,1 милиона лири.

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Снимки: Imago