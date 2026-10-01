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Астън Мартин плаща 11 милиона евро на сезон на Строл

  • 1 окт 2026 | 10:51
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Каква заплата получава пилот във Формула 1, който кара за тима, собственост на баща му? Отговорът на този въпрос се отнася само за Ланс Строл - съотборникът на Фернандо Алонсо в Астън Мартин, който пък е собственост на Строл-старши - Лорънс.

Според финансовите данни на AMR GP Limited - компанията-шапка на тима на Астън Мартин във Формула 1, през 2025 фирмата е превела около 11 милиона евро (9,6 милиона лири) на Golden Eagle Racing Limited - компанията на Ланс Строл.

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В сравнение с 2024, увеличението на заплатата на Строл е само 20 000 лири.

Заплатата на двукратния световен шампион Фернандо Алонсо не е отбелязана изрично като самостоятелен разход на AMR GP Limited и затова за нея няма надеждни данни.

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Финансовите отчети на тима на Астън Мартин във Формула 1 показват и че отборът е може би единственият в световния шампионат, който работи на загуба. През 2025 година загубите се изчисляват на 41,1 милиона лири.

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Снимки: Imago

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