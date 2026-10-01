Официално: Форд се завръща със заводски отбор в WRC

Форд Рейсинг ще се завърне в Световния рали шампионат (WRC) през 2028 година и ще представи напълно нов състезателен автомобил за началото на сезон 2029. С това решение американският автомобилен гигант ще сложи край на 14-годишното си отсъствие като пълноценен производител в престижната надпревара.

Новината за завръщането на Синия овал бе оповестена официално днес на пресконференция в Сардиния, в която участваха президентът на Форд Европа Джим Баумбик, глобалният директор на Форд Рейсинг Марк Ръшбрук и представители на ръководството на шампионата.

🚨 Ford will return as a full factory manufacturer entrant in the World Rally Championship from 2028!



M-Sport will design, build and run a brand new Ford rally car based on a yet-to-be-released passenger vehicle for the 2029 WRC season. In 2027 and 2028 it will run Fiesta… pic.twitter.com/SfK1dFnTmQ — DirtFish (@DirtFishRally) October 1, 2026

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За официалното си завръщане компанията ще продължи дългогодишното си партньорство с тима на М-Спорт, чието начало датира още от 1997 година. Новият автомобил от клас Rally1 ще бъде базиран на един от петте серийни модела, свързани с ралитата и имащи рали корени, с различни типове задвижване, които ще дебютират през 2028 и 2029 година.

Баумбик подчерта, че понятието „рали корени“ не е просто рекламно послание: „Не говорим за дизайнерски трикове и рекламни трикове. Това е обещание към нашите клиенти. Целта ни е да предизвикваме емоции и да пренесем душата, отзивчивостта и възможностите на рали спорта в тези автомобили. Чрез стратегията ни за пренасяне на технологиите от пистата към пътя трябва да докажем качествата си там, където наистина има значение. Това е подкрепено и от нашето богато спортно наследство.“

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Марк Ръшбрук разкри конкретните етапи от завръщането на марката на най-високото ниво в ралитата, отбелязвайки, че 125-годишният юбилей на Форд Рейсинг съвпада с половин век присъствие във WRC.

„Моментът е изключително подходящ, тъй като съвпада с новата ера във WRC – с далновидни промоутъри и по-практични, по-умни технически правила от ФИА, влизащи в сила от 2027 година нататък - обясни Ръшбрук. - Планът ни е през 2027 година отново да окажем подкрепа на М-Спорт, които ще се състезават с модела Форд Фиеста по новия регламент. През 2028 година ще увеличим ангажимента си с пълна заводска подкрепа – включваща инженерен екип, задвижващи системи, аеродинамика и ресурси за тестове. Паралелно ще разработваме и изцяло новия заводски автомобил за 2029 година, базиран на предстоящото портфолио от шосейни модели на Форд Европа.“

Главният изпълнителен директор на промоутъра на WRC Ерик Булие определи новината като фантастична: „Марката има необикновена история в ралитата и е била част от някои от най-паметните моменти в спорта. Още по-важно е, че този подновен ангажимент към шампионата е ясен знак за значението на рали спорта за водещите световни производители. Радваме се да приветстваме Форд отново с пълен заводски статут.“

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Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Мохамед Бин Сулайем, който в състезателната си кариера също е пилотирал автомобили на Форд, изрази удовлетворение от развитието на сериите.

„Това е поредният значим момент за шампионата. С новия промоутър, трима конструктори, вече ангажирани с новите технически правила, и сега потвърденото завръщане на Форд като пълен заводски отбор, новата ера на WRC набира сериозна скорост", каза Бин Сулайем. Той допълни, че Форд вече се състезава във Формула 1 и в Световния рали-рейд шампионат на ФИА, подготвя участие в най-високия клас на Световния шампионат за издръжливост през 2027 година, а от 2028 година ще бъде и във WRC. Така производителят ще присъства в четири световни първенства под егидата на ФИА.

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Ключова роля във великите моменти на марката има и Малкълм Уилсън, който първо се състезаваше зад волана на Форд, а по-късно изведе компанията до световни титли начело на М-Спорт.

Британецът допълни: „Още от първите ми стъпки в ралитата Форд винаги е бил в самия център както на състезателния ми път, така и на моя бизнес. Това съобщение носи огромно вълнение не само за отбора на М-Спорт, но и за целия рали спорт. В много отношения Форд е истински синоним на ралитата и усещането е, че марката се завръща точно там, където ѝ е мястото.“

Снимка: Dirtfish

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