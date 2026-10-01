Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Линдблад отива в дъното на стартовата решетка с нов мотор

  • 1 окт 2026 | 11:18
  • 114
  • 0

Пилотът на Рейсинг Булс Арвид Линдблад ще стартира от дъното на стартовата решетка в Гран При на Бахрейн в неделя, тъй като ще получи нова, пета поред задвижваща система. Всеки пилот има право на 4 двигателя и всеки нов мотор означава наказание.

19-годишният дебютант финишира 7-и в Азербайджан в неделя, но състезанието му беше изпълнено с проблеми, тъй като при последния рестарт той удари съотборника си Лиам Лоусън, който завърши 12-и.

Астън Мартин плаща 11 милиона евро на сезон на Строл
Астън Мартин плаща 11 милиона евро на сезон на Строл

Инцидентът между двамата пилоти на Рейсинг Булс стана секунди, след като Франко Колапинто удари своя съотборник Пиер Гасли, който на свой ред удари и прати в стената световния шампион Ландо Норис.

Затова Колапинто се сдоби с преместване назад на стартовата решетка с 5 места, но Линдблад не получи наказание, тъй като стюардите решиха, че неговият инцидент е в резултат на този, предизвикан от пилота на Алпин.

Верстапен очаква непредвидим уикенд на „Сепанг“
Верстапен очаква непредвидим уикенд на „Сепанг“
 Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

  • 1 окт 2026 | 08:24
  • 16008
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

  • 1 окт 2026 | 08:20
  • 4715
  • 0
Победа в Сардиния гарантира титлата на Еванс, но може да стане много интересно

Победа в Сардиния гарантира титлата на Еванс, но може да стане много интересно

  • 30 сеп 2026 | 18:34
  • 1409
  • 0
Дори и да е "вечно втори" до края на сезона, Антонели пак ще е шампион

Дори и да е "вечно втори" до края на сезона, Антонели пак ще е шампион

  • 30 сеп 2026 | 18:06
  • 2565
  • 0
Активираха протокола за горещо време преди Гран При на Бахрейн

Активираха протокола за горещо време преди Гран При на Бахрейн

  • 30 сеп 2026 | 17:48
  • 2260
  • 0
Когато Михаел Шумахер беше "най-добрият втори пилот" във Ферари

Когато Михаел Шумахер беше "най-добрият втори пилот" във Ферари

  • 30 сеп 2026 | 17:05
  • 6525
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

  • 1 окт 2026 | 09:42
  • 11861
  • 16
В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

  • 1 окт 2026 | 11:18
  • 565
  • 0
Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

  • 1 окт 2026 | 11:11
  • 2072
  • 1
Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

  • 1 окт 2026 | 06:40
  • 5033
  • 3
Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

  • 1 окт 2026 | 06:55
  • 1984
  • 1
"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

  • 1 окт 2026 | 07:40
  • 3199
  • 2