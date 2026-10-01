Линдблад отива в дъното на стартовата решетка с нов мотор

Пилотът на Рейсинг Булс Арвид Линдблад ще стартира от дъното на стартовата решетка в Гран При на Бахрейн в неделя, тъй като ще получи нова, пета поред задвижваща система. Всеки пилот има право на 4 двигателя и всеки нов мотор означава наказание.

19-годишният дебютант финишира 7-и в Азербайджан в неделя, но състезанието му беше изпълнено с проблеми, тъй като при последния рестарт той удари съотборника си Лиам Лоусън, който завърши 12-и.

The squad arrive for the Bahrain Grand Prix in Malaysia weekend 👊#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/wzrJ9qhjh3 — Formula 1 (@F1) October 1, 2026

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Инцидентът между двамата пилоти на Рейсинг Булс стана секунди, след като Франко Колапинто удари своя съотборник Пиер Гасли, който на свой ред удари и прати в стената световния шампион Ландо Норис.

Затова Колапинто се сдоби с преместване назад на стартовата решетка с 5 места, но Линдблад не получи наказание, тъй като стюардите решиха, че неговият инцидент е в резултат на този, предизвикан от пилота на Алпин.

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Снимки: Gettyimages