Солберг най-бърз сред претендентите за титлата на шейкдауна в Сардиния

Тиери Нювил оглави класирането в последния шейкдаун от настоящата ера на автомобилите Rally1 преди старта на рали „Италия Сардиния“, докато Оливър Солберг се оказа най-бърз сред пилотите, борещи се за шампионската корона.

Един измежду Елфин Еванс, Сами Паяри и Солберг ще триумфира за първи път като световен рали шампион на остров Сардиния. Надпреварата стана финалният кръг за сезона, след като състезанието в Саудитска Арабия отпадна от календара на Световния рали шампионат (WRC).

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Еванс влиза в решителния уикенд с преднина от 17 точки пред Паяри и 21 пред Солберг. Уелсецът обаче ще бъде изправен пред най-тежките пътни условия в петък и ще чисти трасето, ако времето остане сухо, както сочат прогнозите.

При първото преминаване на трасето, което се приема за най-показателно, Еванс даде едва седмо време. Паяри се представи още по-слабо и остана зад два автомобила от клас Rally2, след като бе принуден да спре в отсечката заради вдигнатия от Еванс прахоляк, който силно ограничи видимостта му.

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„Имаше страшно много прах и се надявам по време на самото рали да не е толкова лошо, защото иначе няма да имам никакъв шанс. Очаква ни изключително вълнуващо състезание. Ще дадем абсолютно всичко от себе си. Все още имаме възможности в битката за титлата и гледаме уверено напред“, заяви Паяри.

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В крайна сметка финландецът записа шесто време в общото класиране, на 2,2 секунди от Еванс, който приключи четвърти.

Третият претендент за трофея, Оливър Солберг, показа отлична скорост. Той даде четвърти резултат при първото преминаване, а след това постигна второ време в генералното подреждане, като остана на една десета от секундата зад лидера Нювил.

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„Ще бъде изключително напрегнато. Титлата изглежда трудна цел, но всичко е възможно. В миналия кръг стопих 20 точки от аванса на Елфин, а сега изоставам само с 21. Мисля, че тук ще има много чистене на трасето, така че тепърва ще видим какво ще се случи“, коментира Солберг.

Дани Сордо, който се завърна зад волана за първи път след рали „Акрополис“ в Гърция през юни, записа неприятен инцидент. Испанецът влезе с твърде висока скорост в остър десен завой, излетя от пътя и удари крайпътно дърво със задната лява част на своя Хюндай. Макар да успя да завърши първия тур, сериозните поражения по задното окачване не му позволиха да направи нови опити.

Другият пилот на Хюндай Адриен Фурмо, завърши на пета позиция — зад класиралия се трети Такамото Кацута и световния шампион Себастиан Ожие.

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Еванс остана на 2,2 секунди от върха, заемайки шесто място, само на три десети зад съотборника си Ожие. Между него и Паяри се вклини Мартинс Сескс с М-Спорт Форд. Сескс сподели, че се е чувствал леко извън ритъм в началото след двумесечна пауза, но в крайна сметка бе най-бързият пилот с автомобил Пума, изпреварвайки Джош Макърлийн с 2,4 секунди. Самият Макърлийн бе изненадал с второ време при първото преминаване. Джон Армстронг допълни челната десетка, финиширайки на половин секунда зад Макърлийн.

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Снимки: Sportal.bg