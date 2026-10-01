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Маверик Винялес: Не разбирам какво искат от мен в КТМ

  • 1 окт 2026 | 13:50
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Испанският пилот Маверик Винялес се завръща на пистата в MotoGP за Гран при на Япония на пистата „Мотеги“ след почти тримесечно отсъствие. Състезателят на КТМ Тех3, който пропусна последните пет старта заради контузия в дясното рамо, сподели разочарованието и объркването си от отношението на австрийския производител, като призна, че дори е смятал сезона си за напълно приключил.

Отношенията между Винялес и ръководството на марката от Матигхофен са силно обтегнати. Испанецът няма доверие нито на шефовете на компанията, нито на Гюнтер Щайнер — публичното лице на инвестиционната група, която придоби сателитния тим на КТМ - Тех3. През изминалата зима Винялес бе получил уверения, че има гарантирано място в заводския тим за 2027 г. Въпреки това проблемите с рамото и последвалият спад във формата накараха КТМ да промени курса и да го остави без договор не само за заводската формация, но и за сателитния отбор.

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Най-голямото огорчение за пилота идва от факта, че официалното решение му е било съобщено едва на 30 юни — момент, в който свободните места на стартовата решетка за следващия сезон вече бяха изчерпани. През това време състезателят се подложи на консервативно лечение с плазмотерапия, за да избегне операция на увреденото раменно сухожилие, което му позволи постепенно подобрение на състоянието.

След като се оттегли по време на състезателния уикенд за Голямата награда на Германия, Винялес прекара лятото със семейството си в Розес край Жирона, убеден, че престоят му в MotoGP е към своя край. Неочаквано обаче Щайнер му се обади с покана за участие в тестовете на „Ред Бул Ринг“ след надпреварата в Австрия, където испанецът направи спринтова симулация с добри резултати.

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„Мислех, че изобщо няма да се състезавам повече през този сезон. Бях изключително изненадан от поканата за теста и още повече, че ми позволиха да изпробвам мотора за догодина. Честно казано, не разбирам КТМ и какво искат от мен. Опитах се да намеря логика в събитията от последните четири месеца, но такава просто няма“, коментира Винялес пред motorsport.com.

Маверик Винялес се завръща на пистата за Гран При на Япония
Маверик Винялес се завръща на пистата за Гран При на Япония

Целта пред Винялес на „Мотеги“ е да премине през всички фази на уикенда и да финишира в неделната надпревара. Той се надява това да е трамплин към оставане в шампионата, дори и в ролята на тест пилот за близкото бъдеще.

„Не мисля, че моята история в MotoGP е приключила. Не съм готов да се откажа и ще намеря начин да се върна. Предпочитам да остана у дома и да изчакам възможност, отколкото да отида в Супербайк. Рамото ми вече няма да е същото, но е напълно възстановено, за да се състезавам“, категоричен е испанецът.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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