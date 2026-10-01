Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Верстапен очаква непредвидим уикенд на „Сепанг“

  • 1 окт 2026 | 10:55
  • 263
  • 0

Макс Верстапен е последният победител във Формула 1 на „Сепанг“ - през 2017, когато световният шампионат за последно посети Малайзия. Сега Формула 1 се завръща на популярната писта, но за Гран При на Бахрейн.

„Сепанг“ е вълнуваща писта за каране и е хубаво, че отново е в календара - коментира Верстапен. - За последно бяхме тук през 2017, тогава спечелих втората си победа във Формула 1, така че имам много хубави спомени от това трасе. Сега ще е интересно да видим как ще се представят новото поколение коли на тази писта.

Астън Мартин плаща 11 милиона евро на сезон на Строл
Астън Мартин плаща 11 милиона евро на сезон на Строл

„Пистата е предизвикателна, смес от бързи прави и остри обратни завои, времето изглежда да е непредвидимо, така че ще е интересно да видим какво ще се случи през уикенда, но мисля, че най-точно ще е да кажем, че ще е непредвидим, също като времето тук.“

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

  • 1 окт 2026 | 08:24
  • 16008
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

  • 1 окт 2026 | 08:20
  • 4715
  • 0
Победа в Сардиния гарантира титлата на Еванс, но може да стане много интересно

Победа в Сардиния гарантира титлата на Еванс, но може да стане много интересно

  • 30 сеп 2026 | 18:34
  • 1409
  • 0
Дори и да е "вечно втори" до края на сезона, Антонели пак ще е шампион

Дори и да е "вечно втори" до края на сезона, Антонели пак ще е шампион

  • 30 сеп 2026 | 18:06
  • 2565
  • 0
Активираха протокола за горещо време преди Гран При на Бахрейн

Активираха протокола за горещо време преди Гран При на Бахрейн

  • 30 сеп 2026 | 17:48
  • 2260
  • 0
Когато Михаел Шумахер беше "най-добрият втори пилот" във Ферари

Когато Михаел Шумахер беше "най-добрият втори пилот" във Ферари

  • 30 сеп 2026 | 17:05
  • 6524
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

  • 1 окт 2026 | 09:42
  • 11827
  • 16
В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

  • 1 окт 2026 | 11:18
  • 537
  • 0
Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

  • 1 окт 2026 | 11:11
  • 2022
  • 1
Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

  • 1 окт 2026 | 06:40
  • 5021
  • 3
Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

  • 1 окт 2026 | 06:55
  • 1982
  • 1
"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

  • 1 окт 2026 | 07:40
  • 3197
  • 2