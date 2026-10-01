Верстапен очаква непредвидим уикенд на „Сепанг“

Макс Верстапен е последният победител във Формула 1 на „Сепанг“ - през 2017, когато световният шампионат за последно посети Малайзия. Сега Формула 1 се завръща на популярната писта, но за Гран При на Бахрейн.

„Сепанг“ е вълнуваща писта за каране и е хубаво, че отново е в календара - коментира Верстапен. - За последно бяхме тук през 2017, тогава спечелих втората си победа във Формула 1, така че имам много хубави спомени от това трасе. Сега ще е интересно да видим как ще се представят новото поколение коли на тази писта.

Six podiums from eight Grands Prix 🤩



An impressive run of race-finishing form from @Max33Verstappen since Austria 🤝#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/wJJOIPvxgi — Formula 1 (@F1) September 30, 2026

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„Пистата е предизвикателна, смес от бързи прави и остри обратни завои, времето изглежда да е непредвидимо, така че ще е интересно да видим какво ще се случи през уикенда, но мисля, че най-точно ще е да кажем, че ще е непредвидим, също като времето тук.“

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

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Снимки: Gettyimages