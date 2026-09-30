Кейн: Не беше най-вълнуващият мач, но си свършихме работата

Капитанът на Англия Хари Кейн говори след победата над Чехия (2:0). Нападателят отчете професионалното представяне на тима и коментира формата на съотборниците си.

„Свършихме си работата, беше професионално представяне. Не беше най-вълнуващият футболен мач, но направихме това, което трябваше. Спечелихме двубоя, запазихме добра суха мрежа и пренасяме тази инерция в следващия сблъсък", започна Кейн.

След това той коментира и червения картон на съперника.

"Когато отбор, който обича да се защитава, остане с човек по-малко, става още по-трудно. Трябва да бъдеш търпелив. Срещу 10 души си длъжен да движиш топката бързо и когато те се уморят, пространствата се отварят“, допълни нападателят.

Поредните голове на Гордън и Кейн донесоха първия успех на Англия след Световното

Той похвали и представянето на Антъни Гордън.

„Той показва, че мястото му е на най-високото ниво – както за Барселона, така и за Англия. Представянето му в последните няколко срещи беше едно от най-добрите, които е правил с националната фланелка. Мисля, че той просто се наслаждава на това да носи този екип и да бъде един от ключовите играчи в отбора. Той е важен футболист за нас и го показа още по време на Световното първенство", каза още англичанинът.

Накрая той коментира дали обвиненията срещу Манчестър Сити са били обсъждани в лагера на отбора.

„Честно казано, днес дори не знаех за тези новини буквално до края на мача. Не бях си пипал телефона цял ден. Не мога да го коментирам в момента. Сигурен съм, че през следващите дни ще се говори по темата по съвсем непринуден начин. Винаги казвам, че когато сме тук, ние сме с Англия. Мислим изцяло за националния отбор, а тези момчета [Елиът Андерсън и Марк Геи] очевидно ще се занимават с проблема, когато се завърнат в клубовете си. От наша гледна точка всичко в момента е насочено единствено към мача с Хърватия в събота“, завърши Кейн.

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Снимки: Gettyimages