Капитанът на САЩ обяви оттеглянето си от националния отбор

Капитанът на националния отбор на САЩ Тим Рийм обяви оттеглянето си от представителния тим на страната.
38-годишният бранител на американския клуб Шарлът поведе САЩ на Световното първенство през лятото, на което Щатите бяха съорганизатор, но тимът стигна до осминафиналите, където беше отстранен от Белгия с 1:4. За 16 години с националния отбор Рийм взе участие в 86 мача, спечели две титли от КОНКАКАФ Лига на нациите и игра на два Мондиала - през 2022-ра и 2026-а.
"Това беше за мен. Горд съм, че бях част от нещо за 16 години, но е време да се оттегля от националния отбор", каза пред медиите бившият защитник на английските Фулъм и Болтън. Тимът на САЩ изигра приятелски мач срещу Чили в родния град на Тим Рийм - Сейнт Луис в щата Мисури, спечелен с 4:2, а той обяви новината точно преди двубоя, въпреки че не взе участие в него.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages