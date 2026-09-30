Капитанът на САЩ обяви оттеглянето си от националния отбор

Капитанът на националния отбор на САЩ Тим Рийм обяви оттеглянето си от представителния тим на страната.

38-годишният бранител на американския клуб Шарлът поведе САЩ на Световното първенство през лятото, на което Щатите бяха съорганизатор, но тимът стигна до осминафиналите, където беше отстранен от Белгия с 1:4. За 16 години с националния отбор Рийм взе участие в 86 мача, спечели две титли от КОНКАКАФ Лига на нациите и игра на два Мондиала - през 2022-ра и 2026-а.

An incredible #USMNT career for St. Louis' own.



Thank you, Tim Ream 🫡 pic.twitter.com/JMB6GSo5F9 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 30, 2026

"Това беше за мен. Горд съм, че бях част от нещо за 16 години, но е време да се оттегля от националния отбор", каза пред медиите бившият защитник на английските Фулъм и Болтън. Тимът на САЩ изигра приятелски мач срещу Чили в родния град на Тим Рийм - Сейнт Луис в щата Мисури, спечелен с 4:2, а той обяви новината точно преди двубоя, въпреки че не взе участие в него.

Tim Ream is honored in his hometown of St. Louis after announcing his retirement from the USMNT 👏 pic.twitter.com/FA8yGAJWW3 — B/R Football (@brfootball) September 30, 2026

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Снимки: Gettyimages