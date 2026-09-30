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Капитанът на САЩ обяви оттеглянето си от националния отбор

  • 30 сеп 2026 | 10:45
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Капитанът на САЩ обяви оттеглянето си от националния отбор

Капитанът на националния отбор на САЩ Тим Рийм обяви оттеглянето си от представителния тим на страната.

38-годишният бранител на американския клуб Шарлът поведе САЩ на Световното първенство през лятото, на което Щатите бяха съорганизатор, но тимът стигна до осминафиналите, където беше отстранен от Белгия с 1:4. За 16 години с националния отбор Рийм взе участие в 86 мача, спечели две титли от КОНКАКАФ Лига на нациите и игра на два Мондиала - през  2022-ра и 2026-а.

"Това беше за мен. Горд съм, че бях част от нещо за 16 години, но е време да се оттегля от националния отбор", каза пред медиите бившият защитник на английските Фулъм и Болтън. Тимът на САЩ изигра приятелски мач срещу Чили в родния град на Тим Рийм - Сейнт Луис в щата Мисури, спечелен с 4:2, а той обяви новината точно преди двубоя, въпреки че не взе участие в него.

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Снимки: Gettyimages

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