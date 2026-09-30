Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. САЩ

САЩ победи Чили в зрелище с шест гола

  • 30 сеп 2026 | 06:03
  • 1057
  • 0
САЩ победи Чили в зрелище с шест гола

САЩ постигна зрелищна победа с 4:2 срещу Чили в международна приятелска среща, изиграна на стадион „Енерджайзер Парк“ в Сейнт Луис. Младият състав на домакините демонстрира характер в двубой, изпълнен с обрати, греди и драматични моменти до последната секунда. Головете за американците реализираха Себастиан Берхалтер (37'), Джулиан Хол (51'), Крис Ричардс (72') и Матис Алберт (94'), докато за чилийците точни бяха Диего Уйоа (45') и Максимилиано Гутиерес (49').

Макар домакините да стояха по-добре на терена в началото, Чили бе отборът, който пръв можеше да открие резултата, като в рамките на минути на два пъти гредите помогнаха на САЩ да не получи гол след удари на Виктор Давиля и Марселино Нунес.

Скоро след това американците нанесоха своя удар. В 37-ата минута. Сержиньо Дест напредна отдясно и пусна пас по земя, Джулиан Хол интелигентно пропусна топката между краката си, а връхлитащият Себастиан Берхалтер я заби в мрежата за 1:0.

Чили реагира бързо и изравни резултата в последната 45-а минута на първата част. След центриране от корнер вратарят на САЩ Крис Брейди се намеси лошо на два пъти и не изби добре топката. В последвалото меле в наказателното поле най-съобразителен се оказа бранителят Диего Уйоа, който отблизо я прати зад голлинията за 1:1.

Веднага след почивката, в 49-ата минута, гостите стигнаха до пълен обрат. Максимилиано Гутиерес получи топката на лявото крило, напредна мощно към наказателното поле и с изключително прецизен изстрел в далечния ъгъл вкара за 1:2.

Радостта на Чили обаче бе кратка, тъй като в 51-вата минута американците възстановиха равенството. Джовани Рейна центрира отлично отляво, а младият нападател Джулиан Хол засече топката с глава и я заби неспасяемо в мрежата за 2:2.

В 72-рата минута САЩ направи нов обрат в резултата. След центриране от корнер, изпълнено от Берхалтер, току-що влезлият като резерва защитник Крис Ричардс се извиси над всички и с мощен удар с глава покачи на 3:2.

Крайният резултат бе оформен дълбоко в продължението след поредното статично положение. Антъни Робинсън центрира остро от пряк свободен удар, Остън Тръсти отклони с глава на задната греда, където 15-годишният Матис Алберт засече отблизо и с помощта на напречната греда фиксира крайното 4:2.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Официално: Томас Мюлер поднови договора си с Ванкувър Уайткапс

Официално: Томас Мюлер поднови договора си с Ванкувър Уайткапс

  • 30 сеп 2026 | 02:44
  • 1005
  • 0
Астрономически цени на билетите за "Ел Класико"

Астрономически цени на билетите за "Ел Класико"

  • 30 сеп 2026 | 02:02
  • 3076
  • 2
Скандал в Турция! Арестуваха шефа на съдиите

Скандал в Турция! Арестуваха шефа на съдиите

  • 30 сеп 2026 | 01:42
  • 3901
  • 1
Салемакерс се контузи на тренировка

Салемакерс се контузи на тренировка

  • 30 сеп 2026 | 01:26
  • 1542
  • 0
Два отбора от френския елит отказаха да привлекат Рахийм Стърлинг

Два отбора от френския елит отказаха да привлекат Рахийм Стърлинг

  • 30 сеп 2026 | 01:05
  • 1570
  • 2
Чеферин за Инфантино: Царят е гол

Чеферин за Инфантино: Царят е гол

  • 30 сеп 2026 | 00:43
  • 1384
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 20029
  • 22
Българска мъка на празния "Колеж"

Българска мъка на празния "Колеж"

  • 29 сеп 2026 | 23:35
  • 108748
  • 608
Националният селекционер подаде оставка

Националният селекционер подаде оставка

  • 29 сеп 2026 | 23:47
  • 40534
  • 181
Поредните голове на Гордън и Кейн донесоха първия успех на Англия след Световното

Поредните голове на Гордън и Кейн донесоха първия успех на Англия след Световното

  • 29 сеп 2026 | 23:37
  • 32998
  • 11
Испания и Ямал се забавляваха в първия си домакински мач като световни шампиони

Испания и Ямал се забавляваха в първия си домакински мач като световни шампиони

  • 29 сеп 2026 | 23:38
  • 35076
  • 32
Везенков, Коди и Олимпиакос се справиха с Жалгирис пред погледа на Шакил О'Нийл

Везенков, Коди и Олимпиакос се справиха с Жалгирис пред погледа на Шакил О'Нийл

  • 29 сеп 2026 | 22:01
  • 19556
  • 4