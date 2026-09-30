САЩ победи Чили в зрелище с шест гола

САЩ постигна зрелищна победа с 4:2 срещу Чили в международна приятелска среща, изиграна на стадион „Енерджайзер Парк“ в Сейнт Луис. Младият състав на домакините демонстрира характер в двубой, изпълнен с обрати, греди и драматични моменти до последната секунда. Головете за американците реализираха Себастиан Берхалтер (37'), Джулиан Хол (51'), Крис Ричардс (72') и Матис Алберт (94'), докато за чилийците точни бяха Диего Уйоа (45') и Максимилиано Гутиерес (49').

Макар домакините да стояха по-добре на терена в началото, Чили бе отборът, който пръв можеше да открие резултата, като в рамките на минути на два пъти гредите помогнаха на САЩ да не получи гол след удари на Виктор Давиля и Марселино Нунес.

Скоро след това американците нанесоха своя удар. В 37-ата минута. Сержиньо Дест напредна отдясно и пусна пас по земя, Джулиан Хол интелигентно пропусна топката между краката си, а връхлитащият Себастиан Берхалтер я заби в мрежата за 1:0.

Чили реагира бързо и изравни резултата в последната 45-а минута на първата част. След центриране от корнер вратарят на САЩ Крис Брейди се намеси лошо на два пъти и не изби добре топката. В последвалото меле в наказателното поле най-съобразителен се оказа бранителят Диего Уйоа, който отблизо я прати зад голлинията за 1:1.

Diego Ulloa levels it for Chile after a scramble in the USMNT's box 😵‍💫



🇺🇸 USA - 1 🇨🇱 Chile - 1 pic.twitter.com/yrCOqQP0lf — Anthony Ramirez (2-1) (89-73) (31- 51) (@Talkin2Tony) September 30, 2026

Веднага след почивката, в 49-ата минута, гостите стигнаха до пълен обрат. Максимилиано Гутиерес получи топката на лявото крило, напредна мощно към наказателното поле и с изключително прецизен изстрел в далечния ъгъл вкара за 1:2.

Радостта на Чили обаче бе кратка, тъй като в 51-вата минута американците възстановиха равенството. Джовани Рейна центрира отлично отляво, а младият нападател Джулиан Хол засече топката с глава и я заби неспасяемо в мрежата за 2:2.

St. Louis: Chile cayó por 2-4 ante la selección de los EE.UU, que presentó un equipo de recambio y proyección https://t.co/6ksUEaxSug pic.twitter.com/bm1nz2MqVu — G5 Noticias (@g5_noticias) September 30, 2026

В 72-рата минута САЩ направи нов обрат в резултата. След центриране от корнер, изпълнено от Берхалтер, току-що влезлият като резерва защитник Крис Ричардс се извиси над всички и с мощен удар с глава покачи на 3:2.

Крайният резултат бе оформен дълбоко в продължението след поредното статично положение. Антъни Робинсън центрира остро от пряк свободен удар, Остън Тръсти отклони с глава на задната греда, където 15-годишният Матис Алберт засече отблизо и с помощта на напречната греда фиксира крайното 4:2.

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Снимки: Gettyimages