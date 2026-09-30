САЩ победи Чили в зрелище с шест гола

САЩ постигна зрелищна победа с 4:2 срещу Чили в международна приятелска среща, изиграна на стадион „Енерджайзер Парк“ в Сейнт Луис. Младият състав на домакините демонстрира характер в двубой, изпълнен с обрати, греди и драматични моменти до последната секунда. Головете за американците реализираха Себастиан Берхалтер (37'), Джулиан Хол (51'), Крис Ричардс (72') и Матис Алберт (94'), докато за чилийците точни бяха Диего Уйоа (45') и Максимилиано Гутиерес (49').
Макар домакините да стояха по-добре на терена в началото, Чили бе отборът, който пръв можеше да открие резултата, като в рамките на минути на два пъти гредите помогнаха на САЩ да не получи гол след удари на Виктор Давиля и Марселино Нунес.
Скоро след това американците нанесоха своя удар. В 37-ата минута. Сержиньо Дест напредна отдясно и пусна пас по земя, Джулиан Хол интелигентно пропусна топката между краката си, а връхлитащият Себастиан Берхалтер я заби в мрежата за 1:0.
Чили реагира бързо и изравни резултата в последната 45-а минута на първата част. След центриране от корнер вратарят на САЩ Крис Брейди се намеси лошо на два пъти и не изби добре топката. В последвалото меле в наказателното поле най-съобразителен се оказа бранителят Диего Уйоа, който отблизо я прати зад голлинията за 1:1.
Веднага след почивката, в 49-ата минута, гостите стигнаха до пълен обрат. Максимилиано Гутиерес получи топката на лявото крило, напредна мощно към наказателното поле и с изключително прецизен изстрел в далечния ъгъл вкара за 1:2.
Радостта на Чили обаче бе кратка, тъй като в 51-вата минута американците възстановиха равенството. Джовани Рейна центрира отлично отляво, а младият нападател Джулиан Хол засече топката с глава и я заби неспасяемо в мрежата за 2:2.
В 72-рата минута САЩ направи нов обрат в резултата. След центриране от корнер, изпълнено от Берхалтер, току-що влезлият като резерва защитник Крис Ричардс се извиси над всички и с мощен удар с глава покачи на 3:2.
Крайният резултат бе оформен дълбоко в продължението след поредното статично положение. Антъни Робинсън центрира остро от пряк свободен удар, Остън Тръсти отклони с глава на задната греда, където 15-годишният Матис Алберт засече отблизо и с помощта на напречната греда фиксира крайното 4:2.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages