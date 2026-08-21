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  3. Швьонтек сподели тревогите си за Рибакина

Швьонтек сподели тревогите си за Рибакина

  • 21 авг 2026 | 05:41
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Швьонтек сподели тревогите си за Рибакина

Ига Швьонтек не успя напълно да се зарадва за класирането си във фазата на полуфиналите в турнира от сериите WTA-1000 в Синсинати, САЩ, тъй като тя прогресира до финалната четворка след отказване на нейната съперничка Елена Рибакина. Полякинята поведе с 4:1 в първия сет и опонентката ѝ от Казахстан прекрати своето участие след едва 28 минути престой на корта.

“Чувствах се тревожна само като гледах тази ситуация. Надявам се Елена да е добре. Следващият турнир е приоритет. Знам, че и този е важен. Но Откритото първенство на САЩ си е Откритото първенство на САЩ. Надявам се, че ще е готова за него. Тя е толкова близо до това да стане номер 1 в света. Жалко е. Мислех, че играем добър мач. Но здравето е на първо място. Надявам се, че ще е добре“, каза Швьонтек в интервю след мача”, сподели Швьонтек след края на мача.

Рибакиана се отказа и прати Швьонтек на полуфинал
Рибакиана се отказа и прати Швьонтек на полуфинал

На полуфиналите Швьонтек ще се изправи срещу Джесика Пегула, която надви Аманда Анисимова след 6:4 2:6 7:6(4). Мачът помежду им предстои в утрешния 22 август (събота).

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