Ига Швьонтек преодоля драматичен тест срещу Бузкова по пътя към осминафиналите на US Open

Бившата световна номер едно Ига Швьонтек си осигури място на осминафиналите на Откритото първенство на САЩ след изключително оспорван двубой срещу чехкинята Мари Бузкова. По поставената под номер 8 в схемата полска състезателка трябваше да премине през два тайбрека, за да надделее със 7:6(3), 7:6(3) в третия кръг на надпреварата в Ню Йорк. Двубоят продължи общо 2 часа и 27 минути.

След по-трудните месеци през сезона, включващи колебания във формата и ранно отпадане от Уимбълдън, полякинята демонстрира сериозно израстване и устойчовост в битката със състезателката от Чехия. Поставената под номер 25 Мари Бузкова оказа сериозна съпротива, но Швьонтек запази хладнокръвие в най-важните моменти от двата сета.

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Победата гарантира на Ига Швьонтек двубой в четвъртия кръг срещу китайката Чинуен Женг, която в своя мач елиминира представителката на домакините Мадисън Кийс.

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