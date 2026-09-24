Ига Швьонтек ще играе на демонстративен турнир по Коледа

Ига Швьонтек официално потвърди участието си в новия демонстративен турнир 'The Six - The Christmas, Only in Seoul', който ще се проведе в Инчон, Южна Корея, между 25 и 27 декември. Новината идва на фона на нейните системни критики към прекалено сгъстената програма и липсата на достатъчно почивка за водещите тенисисти.

В надпреварата в Южна Корея ще участват общо шест от най-големите имена в женския тенис. Заедно с Швьонтек на корта ще излязат Арина Сабаленка, Елена Рибакина, Мира Андреева, Наоми Осака и Жасмин Паолини. Форматът предвижда общо пет мача – два четвъртфинала, два полуфинала и голям финал.

Приемането на поканата за неофициален турнир по време на коледните празници създава ярък контраст с позициите на полската състезателка. Швьонтек неведнъж е изразявала недоволство от физическите изисквания на WTA тура, но същевременно приема участия в подобни демонстративни прояви, както и дебют на турнира WTA 500 в Нингбо през октомври.

Ситуацията напомня за Карлос Алкарас при мъжете, който също бе посъветван от специалисти да намали участията си в демонстративни мачове, за да предпази тялото си от контузии и преумора, след като самият той предупреди за рисковете от пренаситения календар.

Проблемите с графика бяха илюстрирани за пореден път от последните отказвания в женския тур. Аманда Анисимова бе принудена да се оттегли от турнира в Сингапур заради контузия в лявата китка, а Барбора Крейчикова прекрати участието си поради проблеми с кръста.

На прага на финалната битка за класиране на Финалите на WTA, Швьонтек се изправя пред важен момент в кариерата си, докато в тенис средите вече се дискутират възможностите за евентуално съкращаване на календара от 2026 година.

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Снимки: Gettyimages