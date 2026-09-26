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Играч на Ливърпул отпадна от групата на Англия за двубоя със световния шампион

  • 26 сеп 2026 | 15:31
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Играч на Ливърпул отпадна от групата на Англия за двубоя със световния шампион

Младата звезда на Ливърпул Рио Нгумоа няма да бъде в групата на Англия за мача срещу Испания тази вечер на „Уембли“. 18-годишният нападател беше повикан от Томас Тухел за настоящия лагер на „трите лъва“, но ще пропусне двубоя заради правилото на УЕФА, според което в официалния състав за мач могат да бъдат включени максимум 23 футболисти. Тухел разполагаше с 24 играчи, като именно Нгумоха се оказа този, който трябваше да остане извън групата.

Тухел: За всеки отбор по света е изключително трудно да създаде голови положения срещу Испания, но ние имаме план
Тухел: За всеки отбор по света е изключително трудно да създаде голови положения срещу Испания, но ние имаме план

Нгумоа се намира в първия си пълен цикъл с националния отбор, след като дебютира за Англия през юни в приятелския мач срещу Нова Зеландия. Той попадна в състава на Тухел за четирите двубоя от Лигата на нациите срещу Испания, Чехия и Хърватия и се очаква да получи нов шанс в някой от следващите срещи. Крилото направи силно впечатление и с представянето си за Ливърпул, което му донесе място в плановете на Тухел. Въпреки че няма да бъде на терена срещу Испания, Нгумоа остава част от групата на Англия за останалите мачове от настоящата международна пауза.

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Снимки: Gettyimages

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