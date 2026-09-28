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Ботев (Пловдив) победи Черно море като гост при U15

  • 28 сеп 2026 | 16:39
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Ботев (Пловдив) постигна победа с 3:1 над Черно море като гост в двубой от седмия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на стадион „Корабостроител“ във Варна.

„Жълто-черните“ взеха солиден аванс още през първото полувреме. Денис Калинов откри резултата в 25-ата минута, а десет минути по-късно Кевин-Джордж Гривов удвои преднината на гостите.

Марио Баев добави трето попадение за Ботев в 70-ата минута. Черно море стигна до почетен гол чрез Веселин Минчев в 81-вата минута, с който бе оформено крайното 1:3.

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