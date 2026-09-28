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Славия обърна Септември с три гола през втората част при U15

  • 28 сеп 2026 | 16:04
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Славия победи Септември с 3:1 като гост в двубой от седмия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на терена на 57-о училище в София.

Домакините поведоха още в 12-ата минута чрез Томаш Трон и запазиха минималния си аванс до почивката.

Славия стигна до пълен обрат през втората част. Радослав Русев изравни в 54-тата минута, а в заключителните моменти Георги Илиев се превърна в герой за „белите“. Той се разписа в 78-ата и 81-вата минута, оформяйки крайното 3:1.

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