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Играчи на ЦСКА 1948 вадят визи заради мач на Боливия във Вашингтон

  • 23 сеп 2026 | 16:10
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Играчи на ЦСКА 1948 вадят визи заради мач на Боливия във Вашингтон

Футболистите на ЦСКА 1948 Ектор Куеяр и Хосе Мартинес бяха видени пред американското посолство в Ла Пас, където кандидатстват за визи за мача на националния тим на Боливия срещу Парагвай във Вашингтон на 27 септември. На 30 септември Боливия ще срещне и световния вицешампион Аржентина в Кордоба. 

ЦСКА 1948 с еднакъв брой национали на България и Боливия
ЦСКА 1948 с еднакъв брой национали на България и Боливия

"Като всеки боливиец съм щастлив да бъда част от националния отбор за тези важни мачове. Научих много неща в България, европейският футбол е гледан навсякъде, а за кариерата ми беше много важно да играя в Лигата на конференциите", казва Хосе Мартинес, цитиран от изданието vision360.bo.

"Бързо се адаптирах към първенството, а това че имам сънародници, като Мартинес и Диего Медина помага много. Първенството в България е конкурентно, играе се интензивен футбол и истината е, че съм добре подготвен", смята и Ектор Куеяр.

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