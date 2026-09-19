ЦСКА 1948 с еднакъв брой национали на България и Боливия

Тримата футболисти на ЦСКА 1948 – Диего Медина, Ектор Куеляр и Хосе Мартинес попаднаха в състава на Боливия за предстоящите мачове срещу Парагвай и Аржентина.

Две дузпи, куп намеси на ВАР, отменен гол и инфарктен успех за ЦСКА 1948 над Славия, викове "Оставка!" на стадиона

Любопитно е, че точно толкова национали от ЦСКА 1948 са повикани и от Александър Димитров - Алекс Божев, Борислав Цонев и Георги Русев.

Боливия ще играе срещу Парагвай на 27 септември и срещу Аржентина на 30.

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