Борислав Кьосев: Ако някой си мисли, че просто може да се "вози" в отбора, ще бъде освободен

Вихрен приема Добруджа в мач от 9-ия кръг на Втора лига. Двубоят е днес от 17:00 часа в Сандански, а "еделвайсите" ще направят всичко възможно, за да останат на върха в класирането.

"Добруджа е име в българския футбол, в каквото и моментно състояние и да е, съм сигурен, че може да победи всеки един отбор във Втора лига. Трябва да подходим много сериозно и да вложим повече усилия от предишния мач, ако искаме да вземем нещо в тази среща.

Шест мача във Втора лига днес

Имаме достатъчно качество в отбора, за да изиграем стойностен двубой срещу Добруджа. Въпросът е да се подходи отговорно - от всеки един в тима, включително и от нас, от треньорския щаб. Тогава мисля, че можем да победим без проблеми", коментира старши треньорът на Вихрен Борислав Кьосев.

"Имаме добри мачове, имаме и двубои, в които трябва да коригираме някои неща. На какво се дължат резултатите до момента?! Може би на добрата симбиоза - президент, щаб, футболисти. Какво имам предвид? Прозрачността в клуба - каквото е обещано от собственика, всичко е спазено. Оттам можем да имаме по-високи изисквания към играчите, когато сме коректни към тях. А те пък са коректни към нас и изпълняват това, което се изисква от тях.

Също така, конкурентната среда е от значение. Привлякохме добри футболисти и това всичко събрано в едно, говори за моментната форма и място в класирането", добави наставникът.

"Засега смятам, че сме приключили със селекцията. Но ако някой си помисли, че може просто да се „вози“ в отбора, ще бъде освободен и ще се вземе на негово място по-амбициран човек. Но засега сме доволни от абсолютно всички. Надявам се така да продължим. Здраво стъпили сме на земята и като щаб, и като изисквания към футболистите. Наясно сме, че първото място, което искаме, е много далече", завърши специалистът.

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