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Вратарят на Майорка ще се оперира

  • 29 сеп 2026 | 03:53
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Вратарят на Майорка ще се оперира

Вратарят на Майорка Иван Куеяр преживя ужасяващо начало на седмицата, като в понеделник част от декора в столовата на тренировъчния център на клуба се срути върху него, в резултат на което 42-годишният футболист получи сериозна травма на главата, съобщи Ройтерс.

От клуба съобщиха, че Куеяр е бил откаран в болница след инцидента в спортния център "Антонио Асенсио", известен още като "Сон Бибилони", преди планираната тренировка на отбора под ръководството на треньора Луис Гарсия в подготовка за неделния мач от испанската втора дивизия срещу Жирона.

Въпреки тревогата, предизвикана от инцидента, от Майорка съобщиха, че вратарят се възстановява добре, като лекарите наблюдават състоянието му и изключват по-нататъшни усложнения.

"Тази сутрин Иван Пичу Куеяр претърпя сериозна травма на главата, след като се срути голяма конструкция, която беше част от декора в столовата на Ciutat Esportiva. Играчът е откаран в болница за лечение и ще остане под наблюдение през следващите 24 часа", казва се в изявление на клуба

Контузията на Куеяр оставя Гарсия с ограничени възможности на вратарския пост, тъй като Лукас Бергстром е на лагер с националния отбор на Финландия, което оставя Арнау Тенас като единствения наличен вратар от първия отбор.

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