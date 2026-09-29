Вратарят на Майорка ще се оперира

Вратарят на Майорка Иван Куеяр преживя ужасяващо начало на седмицата, като в понеделник част от декора в столовата на тренировъчния център на клуба се срути върху него, в резултат на което 42-годишният футболист получи сериозна травма на главата, съобщи Ройтерс.

От клуба съобщиха, че Куеяр е бил откаран в болница след инцидента в спортния център "Антонио Асенсио", известен още като "Сон Бибилони", преди планираната тренировка на отбора под ръководството на треньора Луис Гарсия в подготовка за неделния мач от испанската втора дивизия срещу Жирона.

Въпреки тревогата, предизвикана от инцидента, от Майорка съобщиха, че вратарят се възстановява добре, като лекарите наблюдават състоянието му и изключват по-нататъшни усложнения.

"Тази сутрин Иван Пичу Куеяр претърпя сериозна травма на главата, след като се срути голяма конструкция, която беше част от декора в столовата на Ciutat Esportiva. Играчът е откаран в болница за лечение и ще остане под наблюдение през следващите 24 часа", казва се в изявление на клуба

Контузията на Куеяр оставя Гарсия с ограничени възможности на вратарския пост, тъй като Лукас Бергстром е на лагер с националния отбор на Финландия, което оставя Арнау Тенас като единствения наличен вратар от първия отбор.

Mallorca goalkeeper Ivan ‘Pichu’ Cuellar has been hospitalised after some decor in the club’s training ground’s canteen collapsed.



The Spanish second tier side confirmed in a statement on Monday that Cuellar, 42, had sustained a serious head injury following the incident at the… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 28, 2026

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