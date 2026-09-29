Гьокереш пак вкара, Швеция пак спечели

Отборът на Швеция постигна втора поредна победа в Лига на нациите и е едноличен лидер в група 4 на Лига “В”. В другия мач от групата Босна и Херцеговина изненада Румъния с 4:2 като гост. И този път с попадение за шведите се отчете Виктьор Гьокереш, който се разписа и при 2:1 над румънците преди дни. Нападателят на Арсенал реши всичко с гол за 3:1 в 72-рата минута.

Преди това офанзивният футболист на Селтик Бенямин Нигрен беше извел скандинавците напред още в 8-ата минута. Две минути преди почивката обаче Себастиан Шимански изравни. Играещият в английската Премиър лийг за Брайтън халф Ясин Аяри върна преднината на шведите с прецизен удар в 64-тата. Осем минути по-късно настъпи и мигът на Гьокереш, след което поляците така и не успяха да отговорят.

38-годишният голмайстор на Полша Роберт Левандовски беше резерва и влезе чак в 88-ата минута.

В самото начало на двубоя в Солна гостуващата агитка засипа игрището с тоалетна хартия, което наложи временно спиране на играта.

В следващия кръг в петък (2 октомври) тимът на Греъм Потър ще гостува на Босна и Херцеговина, а поляците очакват румънците във Варшава.

Само победителят в групата печели директна квота за лига "А", а вторият отива на плейоф за промоция. Последният също ще ходи на плейоф, но за оцеляване.

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