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Северна Ирландия и Унгария последваха примера на Грузия и Украйна

  • 29 сеп 2026 | 00:03
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Северна Ирландия и Унгария последваха примера на Грузия и Украйна

Отборите на Северна Ирландия и Унгария завършиха наравно 0:0 в Белфаст във втория си мач от група 2 на дивизия “В” в Лигата на нациите. По-рано през деня техните съперници в групата Грузия и Украйна също направиха нулево реми в Тбилиси.

Грузия не успя да вкара и срещу Украйна
Грузия не успя да вкара и срещу Украйна

През първото полувреме гостите имаха превъзходство във владеенето на топката, но островитяните отправиха повече удари. След почивката маджарите продължиха да владеят инициативата, но бяха доста по-опасни в нападение. В крайна сметка, нито един от двата тима не отбеляза победен гол, като домакините записаха втора поредна суха мрежа.

Северна Ирландия дели първото място в групата с Украйна, като и двата тима имат по четири пункта, докато Унгария и Грузия са само с по една точка след първите си два мача.

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Снимки: Gettyimages

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