Априлия: Без заповеди от бокса, докато Мартин и Бедзеки се борят за титлата

Изпълнителният директор на Априлия Рейсинг, Масимо Ривола, заяви, че отборните заповеди не са на дневен ред, докато и двамата заводски пилоти имат шансове за титлата в MotoGP през 2026 г.

Хорхе Мартин си върна лидерството в световния шампионат на „Ред Бул Ринг“, като поведе с 12 точки пред настоящия шампион Марк Маркес с Дукати.

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Другият пилот на Априлия Марко Бедзеки, също записа двоен подиум в Австрия, но вече изостава с 42 точки зад Мартин на трета позиция.

Въпреки това, със седем оставащи кръга и възможни 259 точки за печелене, италианецът остава твърдо в борбата за титлата.

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„Не мисля. Искам да кажа, докато пилотите имат математически шансове, е правилно да им се даде възможност да се състезават. Надявам се и двамата ми пилоти да имат математически шансове до последното състезание, така че не мисля“, заяви Ривола.

Въпреки че Мартин е с малка преднина в шампионата при пилотите, а Априля води при конструкторите, бившият лидер в световния шампионат Бедзеки имаше огромна преднина от 102 точки пред Маркес по-рано през сезона.

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„Първото правило е да гледаме напред, а не назад - каза Ривола. - Ние не сме толкова свикнали като другите да бъдем на върха, така че не можем да забравяме това, не можем да се вълнуваме прекалено от добър резултат.“

„Знаем, че докато не спечелим титлата, не сме направили нищо. Другите вече са го правили, сега е наш ред и трябва да останем здраво стъпили на земята. Мотоциклетът ни определено е на ниво, пилотите са много силни, както и нашите съперници, ще се борим за това.“

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Сред тези съперници е и победителят от „Ред Бул Ринг“ – Педро Акоста от КТМ, който е на 72 точки зад Мартин и на 30 зад Бедзеки преди Гран При на Япония следващия уикенд.

„Трябва да кажа, че това ще бъде фантастичен световен шампионат, защото Маркес винаги си е Маркес, а освен това е и Педро. Внимавайте, защото Педро е там - добави Ривола. - Той е наистина мотивиран, натрупал е увереност, а когато спечелиш състезание, печелиш още повече увереност, така че за мен това е един наистина страхотен световен шампионат.“

Мартин, който спечели титлата в MotoGP за 2024 г. с Прамак Дукати, ще се премести в Ямаха през следващия сезон, докато Бедзеки остава, за да си партнира с Пеко Баная.

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Снимки: Gettyimages