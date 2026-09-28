Стефан Велков: Искаме да защитим треньора, но на първо място да защитим България

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Бранителят на националния ни отбор по футбол - Стефан Велков, говори преди утрешния мач с Естония от турнира Лига на нациите.

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"Трябва да покажем реакция в утрешния мач, да покажем кои сме и че имаме качествата, за да победим. Споделяме мнението на треньорския щаб. Бихме искали да защитим името на треньора и нашето. На първо място искаме да защитим името на България. За нас е чест да играем за националния отбор. Утре е шансът да поакем на какво сме способни. Не смятам, че има спортист, който да не носи отговорност за представянето си. Критични сме към себе си. Вярвайте ми, че няма футболист, който да не иска да спечели мач".

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Снимки: Startphoto