Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България

Стефан Велков: Искаме да защитим треньора, но на първо място да защитим България

  • 28 сеп 2026 | 19:39
  • 642
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Естония

Бранителят на националния ни отбор по футбол - Стефан Велков, говори преди утрешния мач с Естония от турнира Лига на нациите.

Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата
Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

"Трябва да покажем реакция в утрешния мач, да покажем кои сме и че имаме качествата, за да победим. Споделяме мнението на треньорския щаб. Бихме искали да защитим името на треньора и нашето. На първо място искаме да защитим името на България. За нас е чест да играем за националния отбор. Утре е шансът да поакем на какво сме способни. Не смятам, че има спортист, който да не носи отговорност за представянето си. Критични сме към себе си. Вярвайте ми, че няма футболист, който да не иска да спечели мач".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от Национални отбори

Роналдо с необичайно тиха реакция след успеха на Португалия

Роналдо с необичайно тиха реакция след успеха на Португалия

  • 28 сеп 2026 | 07:41
  • 2929
  • 3
Млад грузинец ще свири България - Естония

Млад грузинец ще свири България - Естония

  • 27 сеп 2026 | 16:33
  • 1616
  • 3
Емил Ценов: Разполагаме с повече класа от Естония, феновете да ни подкрепят

Емил Ценов: Разполагаме с повече класа от Естония, феновете да ни подкрепят

  • 26 сеп 2026 | 21:50
  • 1941
  • 16
Груев: Няма какво да мрънкаме, нивото ни е Лига С, но нещата бързо могат да се обърнат

Груев: Няма какво да мрънкаме, нивото ни е Лига С, но нещата бързо могат да се обърнат

  • 26 сеп 2026 | 21:45
  • 14342
  • 40
Чандъров: Не виждах как ще ни отбележат, първият им гол беше с четири рикошета

Чандъров: Не виждах как ще ни отбележат, първият им гол беше с четири рикошета

  • 26 сеп 2026 | 21:32
  • 8336
  • 22
Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

  • 26 сеп 2026 | 21:13
  • 35705
  • 480
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

  • 28 сеп 2026 | 19:40
  • 3876
  • 52
Донков за Гиздол: ЦСКА ще вземе опитен треньор, който умее да постига поставената цел

Донков за Гиздол: ЦСКА ще вземе опитен треньор, който умее да постига поставената цел

  • 28 сеп 2026 | 19:46
  • 3400
  • 5
Лига на нациите: играят се първите срещи за деня, головете не закъсняха

Лига на нациите: играят се първите срещи за деня, головете не закъсняха

  • 28 сеп 2026 | 19:00
  • 15780
  • 3
Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 11:55
  • 108902
  • 264
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 32650
  • 97
Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 12:10
  • 26935
  • 75