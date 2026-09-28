Две бивши "канарчета" тренират с Естония на "Колежа"

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Двама бивши играчи на Ботев (Пловдив) проведоха тренировка с националния отбор на Естония на "Колежа". Става въпрос за Йонас Там и Матвей Игонен. Вратарят беше футболист и на Хебър (Пазарджик). По-късно днес на стадиона на "канарчетата" ще се проведе и официалното занимание на футболистите на Александър Димитров. Утре България приема естонците в среща от Лига на нациите. Нашите паднаха на старта на борбата с 1:2 срещу Люксембург.

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