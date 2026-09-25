Битката за върха продължава: Какво ни очаква в седмия кръг при U16?

Осмина двубоя ще предложи седмият кръг в Елитната група до 16 години. Всички срещи ще се изиграят в неделя, 27 септември. ЦСКА и Лудогорец влизат в кръга с равен актив от по 16 точки, а само на точка зад тях е ЦСКА 1948.

Програмата започва в 10:00 часа с двубоя между Академик Пловдив и Локомотив Пловдив. Двата отбора имат по шест точки, но ще влязат в срещата след различни резултати. Академик загуби с 0:1 от Пирин, докато „смърфовете“ победиха Черно море със същия резултат.

От 11:00 часа Септември приема Славия. Домакините заемат четвъртото място с 13 точки и са само на три зад лидерите. В предишния кръг Септември спечели категорично с 4:0 срещу Дунав. „Белите“ са дванадесети с шест точки, след като завършиха 1:1 с Лудогорец.

ЦСКА 1948 ще бъде домакин на Дунав от 11:30 часа. „Червените“ се намират на третата позиция с 15 точки, но ще трябва да реагират след тежкото поражение с 0:7 от Национал. Русенци също загубиха в миналия кръг – с 0:4 от Септември, и влизат в срещата с пет точки.

Лидерът ЦСКА приема Черноморец 1919 от 12:00 часа. „Армейците“ продължават без поражение и имат 16 точки след пет победи и едно равенство. В шестия кръг те надделяха трудно с 3:2 при гостуването си на Ботев Пловдив. Черноморец заема шестото място с десет точки и пристига в София след убедителен успех с 6:0 над Арда.

Половин час по-късно Черно море посреща Ботев Пловдив. Варненци са седми с десет точки, но загубиха с 0:1 от Локомотив Пловдив в предишния кръг. „Канарчетата“ заемат десетата позиция с шест точки и ще се опитат да се върнат към победите след поражението с 2:3 от ЦСКА.

Два двубоя ще започнат в 13:00 часа. Арда приема Национал на стадион „Искра“ в Черноочене. Тимът от Кърджали все още няма спечелена точка и ще търси първия си положителен резултат след загубата с 0:6 от Черноморец. Национал е осми с осем точки и влиза в срещата със самочувствие след впечатляващата победа със 7:0 над ЦСКА 1948.

По същото време Левски е домакин на Пирин. „Сините“ заемат петото място с 12 точки и имат най-добрата защита в групата със само три допуснати гола. В предишния кръг те победиха Етър с 4:0. Пирин е единадесети с шест точки, след като се наложи с 1:0 над Академик Пловдив.

Кръгът ще завърши от 13:15 часа с мача между Лудогорец и Етър. Разградчани са втори с 16 точки и все още нямат поражение, но в миналия кръг направиха 1:1 със Славия. Етър е на 15-ата позиция с три точки и ще се опита да се противопостави на един от двата водещи отбора в първенството.

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