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Латвала се завръща начело на Тойота за решителната битка

  • 28 сеп 2026 | 15:20
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Шефът на отбора на Тойота в Световния рали шампионат (WRC) Яри-Мати Латвала се завръща начело на тима за решаващия финал на сезона, в който трима негови състезатели ще спорят за първата си титла при пилотите.

Латвала присъстваше в сервизния парк по време на рали „Монте Карло“ и рали „Швеция“ в началото на годината, но след това бе зает със собствената си състезателна програма в Европейския рали шампионат за исторически автомобили. През това време Юха Канкунен ръководеше успешно тима на Тойота, но сега Латвала отново поема контрола.

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Шампионатът ще приключи по-рано от предвиденото именно на остров Сардиния. Първоначално планираният финален кръг – рали „Саудитска Арабия“, беше отменен заради усложнената ситуация и войната в Близкия изток.

Тойота записа впечатляваща доминация през кампанията, като спечели 11 от общо 12 проведени ралита. Единственото изключение бе успехът на Хюндай с Тиери Нювил в Португалия през май.

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„Това е поредният невероятен сезон за нашия отбор, в който и петте ни екипажа спечелиха по няколко кръга от WRC и изравниха рекорда за титли при конструкторите. Изключително специално е да отидем в Сардиния с три екипажа, които се борят за първата си световна корона“, сподели Латвала.

Дългогодишният ас на Тойота Елфин Еванс има солиден аванс в преследването на първата световна титла в кариерата му, но уелсецът няма право на грешка. Съотборниците му Сами Паяри и Оливер Солберг остават в битката – Паяри изостава със 17 точки от лидера, а Солберг е на 21 пункта от върха.

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Латвала подчерта, че основната цел преди развръзката е осигуряването на перфектно подготвена техника за всички претенденти.

„Най-важното за отбора е да предоставим на всички здрави и надеждни автомобили, за да имат равен шанс в директния спор. Знаем, че Сардиния предлага тежко и каменисто рали, което натоварва сериозно гумите, така че пилотите ще трябва внимателно да преценяват рисковете си“, допълни ръководителят на тима.

Рали „Сардиния“ стартира в четвъртък сутринта с официалния шейкдаун, а вечерта предстои и краткият суперспециален етап в Итири. Надпреварата включва общо 17 скоростни отсечки с дължина около 307 километра и завършва в неделя.

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Снимки: Imago

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