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Финансови проблеми за рали „Чили“, може да не остане в WRC

  • 27 сеп 2026 | 17:09
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Според различни източници от Чили, тамошният кръг от Световния рали шампионат има финансови проблеми и мястото на състезанието в календара на WRC за 2027 е несигурно.

Настоящият договор на ралито с промоутъра на WRC не е подновен, въпреки че местната власт в Консепсион вече декларира, че ще подпомага финансово бъдещите издания на ралито.

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В същото време Аржентина се опитва да се върне в календара на WRC и проблемите на Чили може да се окажат страхотна новина за аржентинците. Засега обаче няма решение относно Чили и Аржентина за догодина.

Заводският пилот на Хюндай Адриен Фурмо, който финишира тази година трети в Чили, вече обяви, че се надява състезанието да остане в WRC.

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„Отсечките в Чили са фантастични - обясни французинът. - Карането там е атака от завой на завой, като в същото време трябва да пазиш гумите.“

Календарът за сезон 2027 в WRC все още не е представен, като другото проблематично рали е „Сафари“, което също има финансови проблеми и бъдещето му е неясно.

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Снимки: Imago

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