Джордж Ръсел: Напрежението е върху Антонели в битката за титлата

Джордж Ръсел успя да намали преднината на Кими Антонели в шампионата миналия уикенд, след като спечели третата си победа за сезона.

Британският пилот твърди, че напрежението е по-голямо върху раменете на Андреа Кими Антонели, отколкото върху неговите собствени, докато сезонът във Формула 1 навлиза в заключителната си фаза. Антонели остава големият фаворит за спечелването на първата си титла тази година, като води с 66 точки пред Ръсел в класирането при пилотите.

В Италия: Хамилтън се цупи, Васьор подкрепя Леклер

Тази разлика обаче беше 81 точки преди Гран При на Азербайджан миналата събота. Уикендът на Антонели беше затруднен от катастрофа в квалификацията, която го принуди да стартира от задната част на решетката.

Докато Антонели успя да се изкачи до пето място, Ръсел записа третата си победа за сезона и така намали изоставането си в шампионата.

Стела призна: Макларън се насочва към 2027

На въпрос на медии, дали смята, че е по-малко притиснат в сравнение с Антонели, Ръсел отговори: „Да, със сигурност.“

„Напрежението върху мен е много по-малко, отколкото върху него. Той имаше невероятно безупречен сезон. В петък беше може би първата му грешка за целия сезон в официална сесия – квалификация или състезание, а той все пак завърши на пето място", обясни Ръсел.

Ландо Норис се извини на Франко Колапинто за коментарите си след инцидента в Баку

Джордж Ръсел започна кампанията в силна форма с убедителна победа в първия кръг за сезона в Австралия.

Оттогава обаче той не успяваше постоянно да се мери със съотборника си, което го накара да признае, че е бил аутсайдер в битката за титлата.

Кога Верстапен ще получи наказание за нов мотор?

„В продължение на няколко състезания не се смятах за част от тази битка, просто защото представянето ми не беше достатъчно силно. Чувствам, че ако сезонът започваше днес или след лятната пауза, щях да мога да се боря. Сега имам сериозен пасив. Нещата могат да се променят бързо. Така че не преследвам това. Преследвам победа във всяко състезание, а каквото ще става, ще става", обясни британецът.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages