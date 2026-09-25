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Как ще помогне Тойота на Еванс в битката за титлата?

  • 25 сеп 2026 | 09:46
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Уелсецът Елфин Еванс е на едно рали от световната титла в WRC, но става въпрос за тежкото макадамово изпитание „Сардиния“.

Неговите съперници Сами Паяри и Оливър Солберг са и негови съотборници в Тойота, а тимът вече декларира, че няма да има заповеди от бокса и пилотите на отбора ще се борят свободно за световната титла.

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Но преди рали „Сардиния“ от Тойота решиха да помогнат на Еванс с едно решение, което на пръв поглед звучи странно.

Еванс не е номиниран за точки при конструкторите за ралито другия уикенд, което е формалност, тъй като Тойота вече си осигури шеста поредна световна титла при отборите и общо десета.

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Това решение на Тойота означава, че Еванс има право на повече нови компоненти по колата, без да получава наказание за тях, точно защото не е номиниран за точки при конструкторите. Като в основата стои състоянието на двигателя на Еванс.

Паяри и Солберг разполагат с по-нови мотори, като Оливър получи нов двигател след катастрофата му в Гърция. А Еванс няма отпадане и съответно смяна на мотор от Хърватия насам, което означава, че неговият двигател е навъртял много повече състезателни километри.

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Правилата позволяват смяна на двигател след катастрофа и Ожие получи нов мотор след катастрофата му във Финландия.

При Паяри положението е по-различно, тъй като официално той е заявен за сезона за втория тим на Тойота, така че смяната на двигател при него не води до санкции.

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Според източник от Тойота, колата на Еванс е получавала „нормалното обслужване и ремонти“ между състезанията, но не и нов двигател. И затова това решение всъщност изравнява шансовете на Еванс с тези на Солберг и Паяри, а не му дава по-сериозно предимство.

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Снимки: Gettyimages

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