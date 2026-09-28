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Мерт Дурмуш и Специя продължават с победния марш в Италия

  • 28 сеп 2026 | 14:32
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Мерт Дурмуш и Специя продължават с победния марш в Италия

Мерт Дурмуш и неговият Специя продължават с отличното си представяне от началото на сезона в италианската Серия „Ц“. Тимът от Лигурия записа ценна победа с 2:1 при гостуването си на Пескара в среща от 7-ия кръг на първенството.

Българският футболен талант започна мача от резервната скамейка, но се появи в игра в 49-ата минута. Дурмуш направи изключително силно включване и бързо раздвижи атаката на своя тим.

Той беше изключително близо и до записването на асистенция, след като центрира перфектно към свой съотборник, който обаче пропусна да отбележи с глава от чиста позиция.

Успехът срещу Пескара е шеста поредна победа за Специя в шампионата. С този триумф отборът събира актив от 19 точки и уверено продължава да заема лидерската позиция в класирането.

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