Борислав Рупанов: Сигурен съм, че ще се завърна по-силен

Младежкият национал на България Борислав Рупанов гостува в подкаста на БФС, където говори откровено за тежката контузия, която спря силния му старт в Португалия, за трудните моменти след нея и за хората, които са били до него. А покрай сериозните теми не липсват и любопитни истории - от баса на Николай Митов за головете му до приятелството с Асен Митков и Андриан Краев.

От началото на сезона Рупанов е част от португалския Униао Лейрия, но в момента води една от най-тежките битки на професионално ниво. Нападателят получи сериозна контузия по време на лятната подготовка и в подкаста разказа докъде е стигнало възстановяването му.

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"Тепърва ми предстои преглед в Португалия, който да покаже как върви възстановяването ми и на какъв етап съм. Свалих патериците 10 дни по-рано, като не съм спирал да тренирам с кондиционния треньор Светлин Спасов. Получих контузията в момент, когато се намирах в отлична физическа форма. Стрелях към вратата на съперника, но при приземяването стъпих лошо на глезена. Всичко се случва с причина и съм сигурен, че ще се завърна по-силен".

Рупанов разкри и кой има сериозна заслуга за избора му да продължи кариерата си именно в Португалия.

"В Португалия бях посрещнат по уникален начин. Избрах това място и заради Анди Краев, който е играл там и ме насочи. Той е моят задкулисен мениджър", пошегува се нападателят.

Басът, който промени сезона

Една от най-любопитните истории в епизода връща Рупанов към периода му в Септември (София). Той пристига там като преотстъпен от Левски, началото е трудно, а самият футболист признава, че първите му мачове са далеч от желаното ниво. Точно тогава идва разговор с треньора Николай Митов, който Рупанов помни и до днес.

"Първите ми два мача там бяха на ниво нула. Осъзнавах го, такъв човек съм - знам кога играя слабо. Преди мача със Славия Николай Митов дойде и ми каза: "Хванал съм се на бас, че този сезон ще отбележиш повече голове от Сангаре и Алекс Колев". А вече беше седми-осми кръг, аз играех много зле, нямахме нито една победа. Същата вечер отбелязах два гола, а накрая завърших кампанията с 12 попадения. Усетих подкрепата на треньора и показах качествата си. С времето осъзнах, че те изтърпяха слабите ми мачове. В 30-40 двубоя няма как да държа едно и също ниво на такава възраст. В почти всички срещи бях сред основните футболисти и това спомогна за силната ми година".

Подолски, Веласкес и историите извън терена

Какво е да делиш една съблекалня със световен шампион? В епизода Рупанов разказва и за съвместния си престой с Лукас Подолски в Гурник, както и за качеството на германската звезда, което го е впечатлило най-силно. Нападателят говори още за работата си с Хулио Веласкес, за решението след Полша да продължи развитието си извън България и за първите си впечатления от португалския футбол.

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А разговорът няма как да мине без най-близките му хора във футбола - Асен Митков и Андриан Краев. Не пропуска и темата с младежкия национален отбор, който в петък приема Португалия в европейска квалификация.

За тежката контузия, амбицията да се върне по-силен, головете, които промениха кариерата му, живота в чужбина и историите, които обикновено остават далеч от камерите - гледайте целия разговор с Борислав Рупанов в новия епизод на подкаста на БФС.

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