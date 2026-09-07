Левски представя Петко Христов до часове

Трансферът на Петко Христов от Специя в Левски е напът да бъде финализиран. Бившият капитан на "орлетата" даде съгласието си за завръщане в родината и през последните часове премина медицински прегледи.

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Според италианското издание Il Secolо XIX днес се очаква сделката да бъде обявена официално. Потвърждава се, че става въпрос за наем с право или задължение за откупуване, което ще зависи от броя на изиграните мачове и постигнатите цели.

Както е известно, трансферният прозорец у нас затваря утре (вторник, 8 септември) в 23:59 часа.

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