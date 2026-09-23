Алек Здравков: Нямаше как да откажа на Дженоа

Вратарят на България U17 Алек Здравков разказа за трансфера си от Левски в Дженоа, първите месеци в италианския футбол и тренировките под ръководството на легендата Даниеле Де Роси. Здравков е част от състава на селекционера Светослав Петров за предстоящите контроли с Естония и Малта.

"Лъвчетата" ще изиграят общо четири срещи в края на септември и началото на октомври, като всички двубои ще се проведат в Етрополе.

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"До последно не се знаеше къде ще отида. Мислех си, че ще продължа да играя в Левски, но тогава дойде обаждането от Дженоа. Нямаше как да откажа. Разкриха ми какъв план имат за мен и още на следващия ден заминах. Направиха ми впечатление професионализмът и отношението", разказа Здравков пред каналите на БФС.

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Младият вратар вече е имал възможност да тренира и с първия отбор на Дженоа, воден от световния шампион с Италия от 2006 г. Даниеле Де Роси.

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"Направих 3-4 тренировки с първия отбор. Всичко беше нормално, професионализмът е на високо ниво. Мисля, че беше доволен от мен. Пряка комуникация нямахме, но ме поздрави за тренировките с тях".

В цялото интервю Здравков говори още за разликите в тренировъчния процес между България и Италия, най-близките си хора в националния отбор и защо вярва, че все повече български таланти ще получават възможност за трансфер в чужбина.

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