Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Удинезе

Български талант с нови минути за Удинезе

  • 28 сеп 2026 | 14:06
  • 325
  • 0

Николай Попов, един от големите български таланти в набор 2009, записа нови минути за мъжкия отбор на Удинезе.

Родният футболист се появи в игра в края на първото полувреме на контролата срещу полския Погон (Шчечин). Офанзивният играч замени Идриса Гей, който малко по-рано бе отбелязал единственото попадение за италианците. Приятелската среща между двата тима завърши при равенство 1:1.

Това е втори мач, в който Попов получава шанс в първия състав, след като през миналата година също записа минути в контрола.

Браво! Български талант подписа договор с Удинезе
Браво! Български талант подписа договор с Удинезе

Младият българин се присъедини към школата на Удинезе през лятото на миналата година. Благодарение на добрите си изяви, той редовно тренира с мъжкия тим и води подготовка под ръководството на първия треньорски щаб.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) обяви контрола със Септември

Ботев (Пловдив) обяви контрола със Септември

  • 28 сеп 2026 | 10:37
  • 689
  • 0
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 18024
  • 56
Възстановяването - невидимата част от развитието на младия футболист

Възстановяването - невидимата част от развитието на младия футболист

  • 28 сеп 2026 | 09:22
  • 1162
  • 0
Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

  • 28 сеп 2026 | 09:13
  • 33888
  • 15
Акрам Бурас: Най-доброто предстои

Акрам Бурас: Най-доброто предстои

  • 28 сеп 2026 | 09:02
  • 6657
  • 10
Роналдо с необичайно тиха реакция след успеха на Португалия

Роналдо с необичайно тиха реакция след успеха на Португалия

  • 28 сеп 2026 | 07:41
  • 2645
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 11:55
  • 59466
  • 114
Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

  • 28 сеп 2026 | 09:13
  • 33888
  • 15
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 18024
  • 56
Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 12:10
  • 10298
  • 8
Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

  • 28 сеп 2026 | 07:52
  • 8346
  • 0
Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

  • 28 сеп 2026 | 09:17
  • 7487
  • 7