Български талант с нови минути за Удинезе

Николай Попов, един от големите български таланти в набор 2009, записа нови минути за мъжкия отбор на Удинезе.

Родният футболист се появи в игра в края на първото полувреме на контролата срещу полския Погон (Шчечин). Офанзивният играч замени Идриса Гей, който малко по-рано бе отбелязал единственото попадение за италианците. Приятелската среща между двата тима завърши при равенство 1:1.

Това е втори мач, в който Попов получава шанс в първия състав, след като през миналата година също записа минути в контрола.

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Младият българин се присъедини към школата на Удинезе през лятото на миналата година. Благодарение на добрите си изяви, той редовно тренира с мъжкия тим и води подготовка под ръководството на първия треньорски щаб.

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