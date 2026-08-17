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Дурмуш с гол за Купата на Италия

  • 17 авг 2026 | 13:32
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Дурмуш с гол за Купата на Италия

Българският талант Мерт Дурмуш имаше ключова роля за продължаването на Специя в турнира за Купата на Италия в Серия „С“.

Нападателят се появи от резервната скамейка при победата с 4:1 срещу Торес. Дурмуш се отчете с гол в 78-та минута с което оформи крайния резултат в срещата, като това беше негово дебютно попадение откакто се присъедини към Специя.

Другият българин в състава Петко Христов не беше в групата за този двубой.

В следващия кръг за Купата Специя ще се изправи срещу Вадо.

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