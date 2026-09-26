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Куартараро: MotoGP трябва да има същия брой спринтове като Формула 1

  • 26 сеп 2026 | 13:04
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Фабио Куартараро смята, че MotoGP трябва да има същия брой спринтови състезания като Формула 1. Това мнение идва на фона на плановете за въвеждане на специална квалификация за надпреварите с половин дистанция.

Очаква се MotoGP да има нов формат на състезателния уикенд от 2027 година, който ще включва две квалификационни сесии за всеки кръг, вероятно за сметка на по-малко време за тренировки. Докато в момента пилотите стартират в спринта и в неделното състезание от едни и същи позиции, предложената промяна предвижда отделни квалификации да определят стартовите решетки за двете състезания.

MotoGP планира да последва модела на Формула 1 с по две квалификации на уикенд
MotoGP планира да последва модела на Формула 1 с по две квалификации на уикенд

Този план би доближил MotoGP до Формула 1, където се провеждат отделни квалификации за спринта и за основното състезание във всички спринтови уикенди. Световният шампион за 2021 Куартараро обаче е на мнение, че MotoGP трябва да следва примера на Формула 1 и по отношение на броя на спринтовите събития, които провежда всеки сезон.

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„Не. Моето мнение за спринта е, че ако искат да правят като Ф1, трябва да имаме същия брой спринтови състезания като Ф1. Според мен това е, което трябва да направим“, отговори пилотът на Ямаха, когато беше попитан дали харесва предложения нов формат.

„Доволен съм и на 10. Дори на 12 съм доволен“, добави той, когато му беше казано, че във Формула 1 ще има 10 спринта през 2027 година.

„Наистина е напрегнато. Количеството стрес и всичко, което изпитваме по време на стартовете... От гледна точка на безопасността знаем, че стартът е най-опасен. Така че, да, ако искат да направят квалификация за спринта, мисля, че трябва да копираме точно Формула 1“, коментира още Куартараро.

„Въведоха спринтовете, без реално да ни питат, така че не мисля, че ще го направят. Сега имаме спринтове и със сигурност няма да ги премахнат. Ние сме тук, за да се състезаваме. Ако ни кажат да направим 22 спринта, ще направим 22 спринта. Ако ни кажат да направим 12, ще направим 12. Но не ние решаваме какво трябва да правим“, завърши френският състезател, оплаквайки се, че шефовете на MotoGP взимат решения без да се допитват до пилотите.

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Снимки: Gettyimages

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