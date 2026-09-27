Защо Гран при на Бахрейн за 2026 г. ще се проведе в Малайзия?

Гран при на Бахрейн в Малайзия: Формула 1 никога не е виждала нещо подобно. Обясняваме защо състезанието ще се проведе на „Сепанг“ и защо ще продължи да носи името на Бахрейн.

Гран при на Бахрейн за 2026 г. няма да се състои в Бахрейн, а в Малайзия. Състезателният уикенд ще се проведе от 2 до 4 октомври на пистата „Сепанг“ близо до Куала Лумпур, като самото състезание е насрочено за неделя, 4 октомври. Официалното му наименование е „Формула 1 Гран при на Бахрейн в Малайзия“.

It's one of the shortest runs to Turn 1 on the calendar, so nailing that start reaction is absolutely CRUCIAL! 🤏



Watch as Oscar gets the jump on Charles in Baku#F1 #AzerbaijanGP @awscloud pic.twitter.com/sL8I4e1GA5 — Formula 1 (@F1) September 27, 2026

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Причината за преместването е войната в Близкия изток. Първоначалното състезание в Бахрейн през април трябваше да бъде отменено. Чрез организирането на заместващо събитие в Малайзия, Гран при на Бахрейн остава в календара.

Гран при на Бахрейн първоначално беше планирано да се проведе от 10 до 12 април 2026 г. като четвърти кръг от сезона. Седмица по-късно трябваше да последва Гран при на Саудитска Арабия. На 14 март 2026 г. Формула 1 и ФИА обявиха, че и двете състезания няма да се състоят през април.

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Решението беше взето на фона на войната с участието на Иран, започнала в края на февруари. Ирански атаки поразиха цели в Бахрейн, включително съоръжения за гориво само на няколко километра от пистата. Въздушното движение в целия регион също беше силно ограничено. При тези обстоятелства не беше възможно състезателният уикенд да се проведе безопасно.

„Въпреки че това беше трудно решение, за съжаление то е правилното на този етап, като се има предвид настоящата ситуация в Близкия изток“, заяви тогава президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали.

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През пролетта не бяха намерени заместващи състезания. Нямаше достатъчно време за подготовка за преместване на събитие в Европа, което остави петседмична пауза между Гран при на Япония и Маями.

Плановете за заместващо състезание започнаха да се оформят през юли. Първоначално стана ясно, че Малайзия обмисля да бъде домакин на състезание през 2026 г. На 26 юли 2026 г. Формула 1 и ФИА официално потвърдиха, че Формула 1 ще се завърне в Малайзия след деветгодишно отсъствие.

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Календарът и логистиката бяха основните причини за избора на „Сепанг“. Състезанието се вписва между Гран при на Азербайджан на 26 септември и Гран при на Сингапур на 11 октомври. „Сепанг“ и Сингапур са на разстояние само около 320 километра. Това създава тройна поредица от състезания, без да се налага отборите да правят голямо логистично отклонение.

След това идва и самата писта. „Сепанг“ беше постоянна част от календара на Формула 1 от 1999 до 2017 г. Трасето е построено за състезания от такъв ранг и вече има богат опит в организирането на събития от Формула 1. Анализаторът Мартин Брандъл също похвали гъвкавостта, проявена от всички замесени страни.

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„Още веднъж спортът демонстрира способността си да се адаптира, да намира решения и да постига резултати, създавайки вълнуващ момент за всички, които следят Формула 1“, каза Доменикали.

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем заяви, че завръщането на „Сепанг“ е „доказателство за близките ни отношения с Автомобилната асоциация на Малайзия, продължаващия ангажимент на малайзийското правителство и силата на международното сътрудничество в нашия спорт“.

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Въпреки че се провежда в Малайзия, събитието остава Гран при на Бахрейн. Това е резултат от споразумение между Формула 1, ФИА и правителствата на Бахрейн и Малайзия. Бахрейн остава номинален домакин на голямата награда, докато самото състезание се провежда на пистата „Сепанг“. Националната авиокомпания на Бахрейн „Гълф Еър“ остава основен спонсор.

Бахрейн също така определя цените на билетите и според информация от пистата „Сепанг“ получава приходите от продажбите им. За Бахрейн това означава, че тяхната Гран при не е изчезнала напълно от календара за 2026 г. Билетите се продават през уебсайта на пистата в Бахрейн. „Гълф Еър“ също така стартира директни полети между Бахрейн и Куала Лумпур навреме за състезателния уикенд.

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„Отзивите от феновете и участниците в спорта, откакто обявихме Гран при на Бахрейн в Малайзия, са невероятни. Сега феновете имат възможността да си осигурят участие в тази уникална част от историята на Ф1“, каза шейх Салман бин Иса Ал Халифа, главен изпълнителен директор на пистата в Бахрейн.

Състезание в „грешната“ държава: Случвало се е и преди

Провеждането на Гран при извън държавата, чието име носи, не е напълно безпрецедентно във Формула 1. В предишни случаи обаче държавата, даваща името си на състезанието, и тази, която реално го е домакинствала, са били много по-близо географски.

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Гран при на Швейцария през 1982 г. се проведе в Дижон, Франция, тъй като Швейцария беше забранила пистовите състезания след катастрофата в Льо Ман през 1955 г. Гран при на Сан Марино се провеждаше на „Имола“ в Италия от 1981 до 2006 г. Италия вече имаше свое собствена Гран при на „Монца“. През 1997 и 1998 г. „Нюрбургринг“ беше домакин на Гран при на Люксембург.

Последното състезание от Формула 1 на пистата „Сепанг“ се проведе през 2017 г. и беше спечелено от Макс Верстапен. Рекордьор по победи на трасето с четири успеха е Себастиан Фетел. Сред другите паметни моменти са завръщането на Михаел Шумахер след счупен крак през 1999 г. и повредата в двигателя на Люис Хамилтън през 2016 г., която му коства ценни точки в битката за титлата.

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Надпреварата през 2026 г. ще е 56 обиколки и ще покрие дистанция от 310,418 километра. Някои отбори вече се подготвят усилено за завръщането на Формула 1 в Сепанг. Мерцедес, например, обявиха сериозен пакет с подобрения специално за Малайзия.

Междувременно финалът на сезона остава несигурен. Състезанията в Катар и Абу Даби също зависят от развитието на събитията в Близкия изток. Доменикали вече обясни кога Формула 1 ще трябва да вземе окончателно решение за последните кръгове от шампионата.

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Снимки: Gettyimages