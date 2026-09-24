Манчестър Юнайтед привлече младежки национал от градския си съперник

Манчестър Юнайтед привлече 17-годишния Карим Касим от Манчестър Сити. Талантът е младежки национал на Англия и бе важна част от състава на “гражданите”, който в своята възрастова група спечели през миналия сезон Младежката ФА Къп. Той обаче реши да продължи кариерата си в големия градски съперник, заменяйки светлосинята фланелка с червена.

На "Олд Трафорд" вярват, че Карим притежава такъв потенциал, който ще го изведе до първия отбор.

Това решение идва в момент, когато се обръща засилено внимание на играчите от школата, след като стана ясно, че високо цененият 15-годишен талант на Юнайтед Джей Джей Гейбриъл е изразил желание да напусне клуба на фона на интерес от други отбори.

Очаква се Юнайтед също така да обяви привличането на Айзък Конде от Ливърпул, след като бъде получено одобрение от Висшата лига. Клубът вече е получил разрешение за трансфера на Дейвид Езе от Сити.

Поради правилата, свързани с Брекзит, обхватът на търсене на нови таланти за академията на практика е ограничен до Обединеното кралство. Именно затова през последните няколко години клубът действа проактивно, привличайки играчи от съседни отбори.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google