Карагър призова за търпение към Карик в Ман Юнайтед

Легендата на Ливърпул Джейми Карагър смята, че в Манчестър Юнайтед не бива да избързват с уволнението на Майкъл Карик въпреки трудния старт на сезона. Бившият защитник на "мърсисайдци" вече определи Карик като „временно решение“ в очите на мнозина, въпреки че именно той изведе „червените дяволи“ до завръщане в Шампионската лига през миналия сезон.



Карагър посочва, че очакванията към Юнайтед са огромни и че Карик трябва да покаже, че може да превърне стабилизирането на отбора в дългосрочен успех. „Моето усещане е, че докато феновете на Юнайтед като цяло разбират и приемат решението да останат с Карик, те се надяват той да бъде дългосрочният отговор, който ще върне клуба към спечелването на Висшата лига или Шампионската лига. Останалата част от футбола обаче се съмнява в това“, заяви Карагър в своя анализ.

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Според бившия английски национал именно това създава допълнителен натиск върху наставника. „За повечето хора изглежда, че Карик остава временно решение, на когото са поверени ключовете за „Олд Трафорд“, докато през лятото на 2027-а може да пристигне супер треньор. Карик, разбира се, няма да го вижда по този начин, но има определени възприятия, които ще бъде трудно да бъдат променени“, коментира Карагър.



Манчестър Юнайтед започна трудно сезона, а след равенството 1:1 с Фулъм тимът има едва пет точки от първите си пет мача в Премиър лийг. Самият мениджър призна, че резултатите не са достатъчно добри, но настоя, че фокусът трябва да бъде върху намирането на решения, а не върху търсенето на виновни.

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Карагър същевременно вече критикува и конкретни решения на Карик, включително промяната му в дербито с Манчестър Сити, когато изваждането на Юри Тилеманс доведе до връщането на Бруно Фернандеш в по-задни позиции по терена. Според него това е лишило Юнайтед от най-силното оръжие на отбора в момент, в който „червените дяволи“ играеха с човек повече.

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Снимки: Gettyimages