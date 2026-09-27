Селекционерът на Хърватия: Голът на Модрич беше феноменален, но отдавна не бях чувал реч като неговата

Завърналият се като селекционер на Хърватия Славен Билич изрази задоволството си от победата с 2:1 над Чехия в Лигата на нациите. Също така той отличи представянето на ветераните Матео Ковачич и Лука Модрич, когото похвали не само за неговия гол, но и за речта му преди мача.

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“Преди всичко, поздравления за играчите за важната победа. Лигата на нациите е важна и всички я приемат сериозно. Тя не е много различна от Световното първенство. Ние заслужавахме победата. Доминирахме през първото полувреме, както показва статистиката, но ни липсваха изстрели извън наказателното поле. Искахме да влезем с топката във вратата, което е трудно. Доминирахме, работихме върху спечелването на топката обратно и бяхме добри при пресата. Продължихме така през второто полувреме и вкарахме. Когато ми се струваше, че ще отбележим и втори гол, направихме няколко технически грешки в рамките на две минути и допуснахме попадение. Това ти се отразява, когато си далеч от дома. Ставаш нервен, защото искаш да победиш.

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Не обичам да изтъквам играчи и винаги става въпрос за колектива, но трябва да отлича Ковачич и Модрич. Двамата се познават като близнаци и така се чувстват на терена. Модрич ни дава всичко по отношение на спокойствието, а Ковачич е като крило в средата на терена и няма играч на света, покрай когото да не може да премине. Похвали за всички, но тримата играчи, които покриха най-голяма част от терена, бяха най-възрастните: Модрич, Ковачич и Иван Перишич. Голът на Модрич беше феноменален, но начинът, по който изнесе реч… Отдавна не бях чувал такова нещо. В първия ми период той не беше капитанът. Познавам не само него, но и цялото му семейство. Но тази една минута преди да излезем на терена, когато кажа нещо, а после и той… Тези 30 секунди… Дори аз, познавайки го толкова добре, казах “уау”. Невероятно, поздравления за него”, заяви Билич след мача.

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Снимки: Imago