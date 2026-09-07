Билич: Не ми се наложи да убеждавам Модрич, ще се съобразяваме с него

Лука Модрич беше включен в състава на Хърватия от треньора Славен Билич за предстоящата Лига на нациите, за да продължи забележителната си международна кариера.

Когато Хърватия играе срещу Чехия в първия си мач от група “А” на Лига на нациите на 26 септември, Модрич ще запише своя 203-ти мач за националния отбор на 41-годишна възраст. През юли той подписа договор за още един сезон с Милан. Само Кристиано Роналдо има повече международни мачове (233) за Португалия, а Лионел Меси, който обяви оттеглянето си от международния футбол с Аржентина преди седмица, имаше 207.

„Не ми се наложи да го убеждавам. Той е запален по Хърватия и националния отбор, така че това е печеливша ситуация за всички“, каза Билич.

Потвърдено: Модрич ще продължи да играе за Хърватия

Хърватия ще се изправи още срещу световния шампион Испания и Англия в групата. Билич намекна, че Модрич няма да бъде използван във всички мачове.

„Той ще играе с темпо, което е удобно както за него, така и за нас, подобно на ритъма му в Милан. Трябва да уважаваме това и ще бъде най-доброто за всички“, заяви още Билич.

Милан обяви новината за договора на Модрич, след като той се завърна от петото си Световно първенство, където започна и четирите мача като лидер на Хърватия. Носителят на „Златната топка“ за 2018 г. все още беше на терена след 109 минути, когато турнирът на “ватрените” спорно завърши с отменен гол при загубата с 1:2 от Португалия на осминафиналите.

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Снимки: Imago