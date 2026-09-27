Модрич след рекордния си гол: Приятно е отново да вкарам, победата е много важна

Капитанът на Хърватия Лука Модрич изрази задоволството си от победата с 2:1 при гостуването на Чехия в Лигата на нациите, както и от своето попадение. То беше негово 30-о в 203-тия му мач за националния отбор, като също така направи 41-годишния халф най-възрастния голмайстор в историята на турнира.
“Много важна победа. Беше ключово да стартираме с точки и да донесем успех на новия стар треньор, така че сме щастливи. Имаше доста позитиви, но също така и някои негативи, особено след изравнителния гол. До попадението на Чехия за 1:1 мисля, че играхме много добре и създадохме доста положения. Можехме с лекота да водим с два-три гола, но тогава дойде изравнителният гол, който малко ни смути. Така мачът премина на приливи и отливи, което не ни подхожда и няма смисъл да играем така, особено предвид това, че имахме преднина. В крайна сметка, важното е, че спечелихме. Имаше много позитиви, а сега трябва да се фокусираме върху следващите мачове.
Приятно е отново да вкарам, така че съм радостен. Ако не се лъжа, първият ми гол беше именно в дебюта на Славен Билич срещу Италия. Сега той се завърна, а аз отново се разписах, така че не е зле. Разбира се, още по-доволен съм от победата. Все още е твърде рано за заключения след завръщането на Славен, но то е доста позитивно. Както винаги, когато има нов треньор, всички искат да показват много повече енергия, желание и воля. Не казвам, че ги нямаше и преди, но те са още по-очевидни при новия наставник. Има някои неща, които той очаква от нас, като ще ни отнеме време да ги усъвършенстваме, но е по-лесно, когато печелиш. Това беше важно и мисля, че в следващия мач ще повторим позитивните неща и ще се опитаме да минимизираме негативните, защото ще играем срещу един от най-добрите отбори в света, даже най-добрия (Испания - б.р.)”, коментира Модрич след снощния успех.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages