Модрич след рекордния си гол: Приятно е отново да вкарам, победата е много важна

Капитанът на Хърватия Лука Модрич изрази задоволството си от победата с 2:1 при гостуването на Чехия в Лигата на нациите, както и от своето попадение. То беше негово 30-о в 203-тия му мач за националния отбор, като също така направи 41-годишния халф най-възрастния голмайстор в историята на турнира.

“Много важна победа. Беше ключово да стартираме с точки и да донесем успех на новия стар треньор, така че сме щастливи. Имаше доста позитиви, но също така и някои негативи, особено след изравнителния гол. До попадението на Чехия за 1:1 мисля, че играхме много добре и създадохме доста положения. Можехме с лекота да водим с два-три гола, но тогава дойде изравнителният гол, който малко ни смути. Така мачът премина на приливи и отливи, което не ни подхожда и няма смисъл да играем така, особено предвид това, че имахме преднина. В крайна сметка, важното е, че спечелихме. Имаше много позитиви, а сега трябва да се фокусираме върху следващите мачове.

🇭🇷🎯 | Luka Modrić (41) goal for Croatia against Czechia! 🤩 pic.twitter.com/x4HCYeaR9c — The Moment Football (@themomentfooty) September 26, 2026

Приятно е отново да вкарам, така че съм радостен. Ако не се лъжа, първият ми гол беше именно в дебюта на Славен Билич срещу Италия. Сега той се завърна, а аз отново се разписах, така че не е зле. Разбира се, още по-доволен съм от победата. Все още е твърде рано за заключения след завръщането на Славен, но то е доста позитивно. Както винаги, когато има нов треньор, всички искат да показват много повече енергия, желание и воля. Не казвам, че ги нямаше и преди, но те са още по-очевидни при новия наставник. Има някои неща, които той очаква от нас, като ще ни отнеме време да ги усъвършенстваме, но е по-лесно, когато печелиш. Това беше важно и мисля, че в следващия мач ще повторим позитивните неща и ще се опитаме да минимизираме негативните, защото ще играем срещу един от най-добрите отбори в света, даже най-добрия (Испания - б.р.)”, коментира Модрич след снощния успех.

🇭🇷🍷 41 years and 18 days. Another record.



Still the metronome. Still the captain. Still finding the net when most players his age are finding the remote or forcing their way into the squad and delivering nothing. 🤷 pic.twitter.com/7EHoyRZ7Vp — Croatian Football  (@CroatiaFooty) September 26, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages