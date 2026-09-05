Потвърдено: Модрич ще продължи да играе за Хърватия

Въпреки че в сряда капитанът на Хърватия Лука Модрич ще навърши 41 години, той ще играе за националния си тим и в предстоящите сблъсъци от Лигата на нациите, обявиха от местния футболен съюз (HNS).

Халфът на Милан е потвърдил пред новия селекционер Славен Билич и президента на HNS Мариян Кустич, че ще приеме повиквателната за мачовете срещу Чехия (26 септември и 15 ноември), Испания (29 септември и 6 октомври) и Англия (3 октомври и 12 ноември). Както е известно, Модрич е рекордьор по изиграни двубои за Хърватия със своите 202 такива, като в тях има 29 гола и 32 асистенции. Неговият дебют за националния му тим беше на 1 март 2006 година при успеха с 3:2 в контролата с Аржентина.

#Croatia captain @lukamodric10 will be included in the upcoming national team squad for #NationdLeague encounters with Czechia, Spain, and England! ! 🇭🇷©️🙌



🟥⬜️ Modrić has confirmed to head coach Slaven Bilić and HNS president Marijan Kustić his availability for the Nations… pic.twitter.com/c9zL029tRe — HNS (@HNS_CFF) September 5, 2026

Билич изрази задоволството си, че отново ще може да работи с носителя на “Златната топка” за 2018 година. “Разбира се, че решението на Лука ме прави невероятно щастлив. Всички сме наясно какво носи той на Хърватия както на терена, така и извън него. Нямам търпение отново да работя с него след 14 години, като и двамата споделяме силната амбиция да задържим Хърватия на върха с един успешен състав, който да е редом до най-добрите отбори в света”, коментира той.

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Снимки: Gettyimages