Опозицията срещу състезанието на MotoGP в Аделаида продължава

Планираното състезание от MotoGP в Аделаида през е изправено пред нова заплаха, след като във федералния съд на Австралия беше внесена молба за временна съдебна забрана. Искането цели да спре строителните дейности по трасето, което трябва да бъде домакин на Гран При на Австралия за първи път в края на 2027 година.

Проектът за преместване на австралийския кръг от „Филип Айлънд“ в Аделаида се появи по-рано тази година, а наскоро от MotoGP за първи път показаха виртуални изображения на пистата. След публикуването на визуализациите, притесненията относно безопасността на трасето, разположено в парковата зона на Аделаида, изглежда са намалели. Опасенията на местните жители обаче остават.

MotoGP показа как ще изглежда градската писта в Аделаида

Основно те са свързани с превръщането на зелени паркови площи в комерсиално печеливша състезателна писта. Очаква се да бъдат изсечени около 400 дървета, за да се освободи място за трасето. Строителството трябва да започне през декември, а първото състезание е предвидено за края на 2027. Точна дата ще бъде потвърдена по-късно днес, когато MotoGP представи целия си календар за следващия сезон.

Според местни медии молбата за временна съдебна забрана за спиране на работата по състезанието е била подадена от Джошуа Хоган на 18 септември в регистъра на Куинсланд.

„Правителството на Южна Австралия е запознато с молбата, подадена във Федералния съд, с която се иска спешна временна забрана във връзка с дейностите, свързани с MotoGP“, заяви в изявление Киам Махер, заместник-премиер на Южна Австралия.



„В момента Службата на главния прокурор разглежда молбата, включително исканите разпореждания и основанията, на които те се основават. Правителството възнамерява да защити позицията си и ще отговори чрез съответните съдебни процедури“, добави Махер в своя коментар.

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