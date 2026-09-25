Гран При на Италия удължи договора си с MotoGP до 2031 година

Една от най-големите класики в MotoGP, а именно Гран При на Италия на „Муджело“, ще продължи да бъде част от календара на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като организаторите на надпреварата подписаха нов договор.

Надпреварата в Тоскана често се превръща в една от най-зрелищните в рамките на сезона, като за това допринася и доста бързото трасе. Именно на него по-рано тази година Хорхе Мартин постави нов рекорд за максимална скорост в MotoGP, развивайки близо 370 км/ч на дългата старт-финална права.

Хорхе Мартин счупи рекорда за максимална скорост в MotoGP, вдигайки близо 370 км/ч

Удължаването на договора на Гран При на Италия беше обявено вчера, малко след като стана ясно, че и Гран При на Португалия ще продължи да бъде част от MotoGP поне до 2029 година. Както е известно днес по обяд организаторите на световния шампионат ще представят целия календар за сезон 2027.

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