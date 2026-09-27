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Божидар Димитров от Борусия Дортмунд: Има хляб в България да развиваме младите футболисти

  • 27 сеп 2026 | 13:02
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Гост в новия епизод на FootballStorycast е Божидар Димитров – треньор в академията на Борусия Дортмунд, който разказва за своя път във футбола, германския модел и предизвикателствата пред българския футбол. Пред журналиста на Sportal.bg Илия Иванов българският специалист разкри много неща от кухнята на Борусия.

Димитров преминава през школата на Левски, продължава футболната си кариера в Германия, а след сериозни контузии насочва професионалния си път към треньорството. Днес той е част от академията на Борусия Дортмунд, където работи с млади футболисти и участва в тяхното индивидуално развитие.

В разговора той разказва как се изграждат талантите в Германия, защо индивидуалната работа е толкова важна и как се проследява развитието на един млад футболист.

„Футболът е много повече от това да бъдеш само футболист. Има индивидуална работа, има работа с деца, с мъже, има треньорство – това е един много по-широк свят.“

Сред основните теми е и биологичната възраст на младите футболисти. В Борусия Дортмунд се следят редица показатели, а развитието на всеки играч се разглежда индивидуално, независимо от това дали в момента е физически по-напреднал, или изостава от връстниците си.

Димитров говори и за трудния преход от юношеския към мъжкия футбол, както и за необходимостта от постоянна работа, дисциплина и отдаденост.

В края на разговора той обръща внимание и на българския футбол, инфраструктурата и методиката на работа с младите играчи.

"Има хляб в България да подобрим системата и да развиваме младите футболисти".

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